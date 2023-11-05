經常聽人提起所謂「共業」，說是佛學名詞，其涵義似是不說自明。譬如有人說，香港 回歸後早幾年社會的撕裂，是香港人的共業；中國的十年文革浩劫，是中國人的共業；德國 出現了一個希特勒，發生納粹黨的惡行，是德國人的共業；甚至如今地球氣候的日益暖化，是二十世紀以來人類的共業。

聽來頭頭是道，但「共業」真的是佛學名詞嗎？可以說是，也可以說不是，視乎站在什麼立場。「共業」是大乘佛教論及的，但原始佛教的《阿含經》就沒有「共業」的說法，至少佛陀在生時沒有說及「共業」，甚至談「業」也不多。

大乘佛教又把業分為共業和不共業，主要根據它的結果來說明。由共同感受到的生活環境，如大家都生活同一地區，一樣的天時，當颳颱風時，都一樣遭殃，這即是共業。而且一講「共業」，不得不先談何謂「業」及「業力」，這兩個名詞搞不清楚，則「共業」休提。

但一說到「業」和「業力」，就不是佛學專用，而是印度 自古以來的宗教名詞。印度傳統宗教包括婆羅門教、錫克教、耆那教和佛教等，其中每種宗教都有提及「業」和「業力」，若要詳細研究，就會極為繁複。

「業」的梵文是karma，古代中國翻譯成「羯磨」，karma 的字根kar是「去做」或「去行」;「業」的巴厘文是kamma，指「活動」或「造作」。在佛學用語的「業」，特別有「造作」之意，人們起心動念，對外境與煩惱，起種種心念去做種種行為，可分為身、口、意三類，一旦因緣成熟，會招感將來的果報，從果報看其原因，就有所謂業因；從業因到業果，就有所謂業力。換言之，業力是由業因與外緣配合形成了果報。