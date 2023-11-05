年輕人於交友網站認識了一位女生，大家相約見面。

從相片所見，那位女生樣貌標致，身形高䠷，笑容十分甜美，聽說她畢業於英國某著名大學，現職於某銀行，條件相當不俗。

年輕人約會後回家，他的媽媽雀躍地問，他卻做了一個全身打哆嗦的動作以回應：「別問，總之就是倒胃。」

又是P圖弄出事，真人與相片貨不對辦嗎？又不是。那女生真人尚算漂亮好看，但有一環卻是不對勁：「她的吃相好難看，一點都不像受過良好教育 ！」

年輕人形容女生咀嚼食物時，嘴是張開的，不停發出「習習」聲，她吃得狼吞虎嚥毫無儀態可言，骨頭就直接吐到桌上去，而擤鼻涕的「雲吞」卻橫放在面前碟上……還有，她說話的聲音沙啞低沉，十足像吸上十年菸的粗糙音質，跟甜美外貌完全不協調。

「食相」這回事，該是從小培養的。真也奇怪，現代父母願意花錢讓孩子學這樣那樣，務求文武全才，卻偏偏忘卻教導孩子學習斯文的食相。比如嚼食物時嘴巴一定要閉著，切勿一次將大量食物塞進嘴裏，要慢慢嚼不要急，若要說話就要掩嘴，那些抹嘴或擤鼻紙巾是該自己靜靜地帶走再丟掉的…

可惜，現代家庭卻將重點偏執於孩子的成績上去，而忽略了太多其他同樣重要的品格培養。

在網上，時常看到一些夫妻互相整蠱對方的恐怖食相，趁太太走開丈夫就鯨吞她的大碟麵呀、一啖一顆雞蛋 連吞十多顆呀、靜待丈夫吃罷麵，太太才將油雞捧出扯著吃呀…，老實說，我覺得一點也不好笑，這類家庭的孩子究竟從小會學到什麼？

那位被男生嫌棄的女生，也許沒想過是自己的食相出事吧！