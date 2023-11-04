祺哥是我的堂兄，比我年紀大約十歲。他也在香港 生活了幾十年，是除了我家姊之外我在港的另一個至親。不向生活現實低頭，在香港的奮鬥經歷及重情重義性格是他給我留下的印象。

童年少年時代，我們彼此生活在不同的地方，我在廣州，他住粵西老家；六○年代我少年，他已是青年。後大躍進時代經濟困頓，身在城市的我們也難飽腹，他生活在農村其境況可想而知。因不堪忍受貧窮飢餓，與許多家鄉的農村青年一樣，曾來到廣州打散工，且經常因沒有廣州戶口而無工開。正是這段時間，我們有機會首次見面，但不久，他就再也沒有出現在家鄉來廣州打工者的行列中。

當時我的父親因患病被批准正在香港治療。不久，聽父親說這位堂兄偷渡 到了香港，父親在自己生活也艱難的情況下為他提供了簡單的住食，讓他在香港落下腳來。

堂兄當年名字並非現在的一字「祺」，而是二字「南進」。是不是祖上在冥冥中指引南進堂兄，必須向南才能找到生命的落腳地？

後來父親為了我們兄妹選擇回到廣州，避免因為他在香港影響我們兄妹的畢業分配去向，而祺哥則在香港獨自謀生。六、七○年代，正值香港經濟起飛時期，祺哥先是在地盤打工，逐漸積累了資金和人脈關係後，在香港的自由開放環境憑個人的勤奮與智慧，開辦了工程承包公司，生存環境有了較為大改善，並在香港成家立業，後他把兒女送到英國留學，讓下一代受到了良好的教育 ，而避免重複他個人受教育不足的缺憾，實現了他的香港夢。

八○年代的某一年，我家妹妹到加拿大定居，當時國內的國際航班稀缺，妹妹選擇從香港飛多倫多。我們一家送妹妹到深圳過羅湖海關，為了讓妹妹初次出境順利並乘上飛機，祺哥專門從香港到深圳迎接，並在深圳請我們一家吃飯話別。我記得很清楚，當時，特區深圳在羅湖關口面向港人開的酒樓價格我們是消費不起的。果然，那一頓飯共消費了祺哥800多元，是我們一個打工者大半年的工資啊。

他沒有忘記曾在他最落魄、最艱難時，六叔（他稱我父親為六叔）接濟過他。父親回廣州後他幾乎每年都回廣州，探望他的一位胞姊及我父親，每次探望必定給我年邁的父親一筆數目了不菲的「飲茶錢」，以表敬請謝之意，直到父親仙逝。

九○年代，我有機會赴港，他也會在百忙之中抽空在港與我相聚。他知道廣州當時的經濟並未發展，收入不高，還會給些零花錢我在港消費購物。