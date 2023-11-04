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馬修派瑞葬禮 「六人行」主角群送別 場地選擇有洋蔥

她的故事

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

她是我的鄰居，雖然大家屬點頭之交，但卻給我留下優良印象。

她衣著打扮高雅自然，看得出是個一絲不苟、具品味的人。不像我，時常牛記笠記橫衝直撞。她舉止溫文，說話時聲線從不會猛，給人溫柔婉約的感覺，是個有教養、有素質的人。

前陣子聽說她的身體出現狀況，但再次碰上她時，只見她一身運動裝扮，該是往打網球的途中吧。人是清減了，反而比以前更容光煥發，朝氣蓬勃。看得出她熱愛生命，做事積極，不容易放棄。

聽說她獨居，雖然不太清楚她的婚姻狀況，但偶爾會見到她與一名年輕女生同行，那人的相貌跟她有幾分相似，應該是她的女兒吧。

我們終於有緣份坐下來互訴心事了，那個陽光燦爛的下午，我們相約在公園裡的露天咖啡座閒聊。

她的故事卻有點出人意表，她淡淡一笑，徐徐道出：「五年前我和丈夫離婚……」我為之一怔，靜心聽她細訴：「我發現丈夫瞞著我在外邊有個女人，為時四年啦！」她依舊語調平靜，彷彿在說別人的故事。「唉，我結婚35年啦，竟然不念情義，搭上一個比我年輕30歲的女人。」

又是那些最老套卻又不陌生的情節，女人永遠難以了解男人的心志，是他們心底懼怕年華老去，潛意識要找年輕女子來助其重拾青春嗎？

「我放棄啦，反而女兒不甘心，她說那女孩和她年紀相若，不明白為何鍾意一個60歲的老頭。」

這也難說，雖然愛情是絕對不存在年齡界限的，但年輕女子愛上年老富商則實屬等閒，愛上年老貨車司機或看更阿伯的，就鮮有聽聞呢。

咖啡

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祺哥

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