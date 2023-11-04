德國 劇作家布萊希特喜歡講「「間離效果」。「間離」在德語是Verfremdung，而「間離效果」則是Verfremdungseffekt，英文一般譯作Alienation Effect，未能盡其妙。Alienation 原意是轉讓、疏遠或疏離，在哲學上則往往指「異化」，並且與德語的Entfremdung掛鉤。

Entfremdung在中文譯作「異化」，這是德國哲學家黑格爾及其學生馬克思的常用語，但兩人對異化的見解不同，前者的異化唯心，從肯定到否定，再由否定之否定然後返回自身的辯證歷程；後者的異化唯物，從制度入手，異化是資本主義的禍害，人不似人，變成資本主義的賺錢工具，迷失本性。

馬克思描述的異化，是指原本自然互屬或和諧的兩物彼此分離、甚至互相對立。異化一詞是表示人與其「類本質」異化，這是基於他對資本主義生產過程的觀察。

布萊希特曾深受馬克思的異化論影響，特別是當他追求第二任妻子海倫娜時，因海倫娜是共產黨 員，令布萊希特也認真研讀馬克思的著作。但布萊希特其實並不很馬列，他不用Entfremdung而採用Verfremdung，似想另闢蹊徑，只著重戲劇的表演方法。

布萊希特在二次戰後因在東德揚威，繼而被前蘇聯高捧，而被人戴上「左翼」帽子，但他其實比馬克思高一個層次。馬克思只看到制度，他則看到人性。在批判醜惡和偽善的同時，他進一步挖掘兩者的根源。

在《沙膽大娘和她的兒女們》，他用間離法讓觀眾看到一對異化的辯證組合，一邊是絕對異化的沙膽大娘，她的「我執」和「我所執」，也就是她重視的財富和她的兒女，使她吝嗇一切付出；另一邊是她的兒女，特別是她的啞巴女兒，最後她為挽救全城性命的慈悲心和生命的奉獻，呈現了沒有異化的人性光輝。