香港 特區政府推動發展夜經濟，其中一個項目是增添廟街的魅力，把這個範圍打造成為吸引本地人和外地遊客的景點。

廟街位於九龍，接近油麻地，公共交通方便，本來已經是享有名氣的觀光 點。這裡日間平靜，入夜以後才活躍起來，要領略廟街的味道，必須等到華燈初上才出動。

一向以來，我覺得廟街龍蛇混雜，原因是道聽塗說，廟街有流鶯勾搭經過的男子，有小販出售色情雜誌，有癮君子買賣毒品 ，總之就是充斥犯罪因素，所以對廟街懷有偏見，良家婦女不應該到這些地方冒險。不過，人總有好奇心，我念中學時對於廟街極感興趣，只是不敢獨個兒前去探險。結果花上一段時間，才說服母親帶我到廟街一趟。

這個地方是晚上才熱鬧起來的，母親卻下午出發，太陽還沒有下山就到達目的地。只見街上冷清，跟媒體的介紹全然不同。還沒有欣賞街頭景色，她見到一家茶餐廳，就急匆匆走進去。裡面的人見到兩個風格與他們迥然有異的女性闖入他們的世界，臉上展現出些許驚訝的神色，向我們行注目禮，把我們從頭到腳、從腳到頭來回觀察幾次。母親的臉色難看，不過還是坐下，點了食物，板著臉孔，盡快吃完，然後逃難似的離開。

那時候外面走動的人開始增加，本來我打算慢慢走，細心觀賞街上風景和人物，其中我最希望見到的，是女人招攬生意。我東張西望，就是看不見有女人站著等候。我相信這是因為時間尚早，正要提出多待一會兒，母親就一陣風似的離開。看到她這副模樣，我不敢作聲。

這是一次失敗的遊歷，我一直惦記著未遂之願。念大學時跟一個男同學提到這份遺憾，他見義勇為，答應帶我再訪廟街。這回我們是晚上到達，遊人不少。他昂首闊步，我跟在旁邊，留意倚著牆壁站立的女人。我以為她們都是年老色衰的人，其實並不盡然。也許我的同學正氣凛然，一副關公的氣派，令邪氣四散，一路走著，沒有人向他搭訕。

這也是失敗的嘗試，從此我不再強求，沒有再到過這個地方，一直只是透過媒體接收有關它的消息。西洋菜街的賣唱攤位給取締後，有些人轉移陣地，到廟街營業，仍然可以引來聽眾，不過已經不如當時興盛，收入大不如前。

日前我聽新聞報導，知道警察在廟街拘捕了兩個持雙程證來港賣淫的女人。我對廟街色情勾當的標籤，始終未能移除，彷彿廟街就是淫窟。對於政府選擇廟街作為推廣對象，我是有些許懷疑的。想像一下，父母帶著子女遊覽廟街，放眼看去，盡是賣弄風情的女人和一臉猥瑣的男人，應該怎樣向孩子解釋？行為端正的女人被別有用心的男人騷擾，女性還放心前來參觀嗎？外國人見到這番景象，會對香港留下什麼印象？要是政府決心發展廟街夜市，應該先清除負面成分，否則只會引起尷尬的場面。