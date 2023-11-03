我愛狗，也喜歡貓。狗可以熱情地擁抱，但貓則只可敬而遠之，在寵物店隔著玻璃欣賞、在街上保持距離地打個招呼。

我知道現代的貓不少已進化成狗的模樣，喜歡整天纏著主人撒嬌，享受被主人觸撫攬抱，不再是清一色高竇貓了。

但，我仍對貓有幾分忌諱，牠們睜大眼對準我吼叫時，我會全身打哆嗦，這跟童年記憶有莫大關係。

小時候，自有記憶以來，家裡都有很多貓，貓群中有老貓、有貓爸、貓媽，也有剛出世不久的幼貓。家裡有這麼多貓，並非因為我的爸媽是貓癡，那個年代，養貓只為一個功能——捉老鼠！我們居住的社區舊唐樓裡，老鼠肯定比貓要多了。

有次，一家人在吃飯時，家裡群貓突然騷動起來，不僅叫得厲害，還群起追著同一方向跑，群情洶湧得嚇怕我們小孩子。清楚記得當時我是坐在一張舊的木凳上，小小年紀也懂得下意識將雙腳縮到凳上去。說時遲那時快，群貓剛好就在我的凳底穿過，這個時候我清楚看見牠們是在追一隻巨型老鼠。我嚇得叫了起來，一不留神就整個人倒到地上去，救命呀！從此，已記不清楚發過多少次噩夢，是群貓和群鼠在我身上鑽的。

我曾無數次目睹過貓捉老鼠的實況。貓捉到老鼠，會當成戰利品把玩，放了牠，又捉回牠，然後含在嘴裡到處炫耀，驚嚇畫面從此印在腦海，讓我對貓產生敬畏。

今時今日，天價名種貓多得是，也許牠們畢生也未見過老鼠吧。即使是碰上，也不能肯定誰先逃跑呢。