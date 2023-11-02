1960年是我的中學年代，由13歲開始，我對同學的性別感到有點興趣和好奇，大家都想找機會了解對方，因此很喜歡參加集體活動。那個年代，不像21世紀的今天，科技發達，有那麼多網路電玩遊戲和選擇。

那時，我們最喜歡的是集體文娛活動，如學術比賽、辯論大會或學校舉辦的郊外遠足，或約一群男女同學和朋友去海灘游泳、進行沙灘活動，藉此建立感情，結識異性同學或朋友。

幾年後，交往活動變得多樣化，當時男女同學喜歡分別「埋堆」(結合群組)互有交往。當時我們男生最喜歡參加籃球隊，藉班際和校際比賽，吸引女生的注意，而女同學也很我樂意當啦啦隊。籃球隊表現好的男生，風頭很勁，通常成為女同學眼中的英雄和偶像。

隨著年紀增長，年輕男女交往也更進一步，喜歡在周末課餘參加別人或自己主持的小型party(舞會，我們不喜歡用譯音「派對」)，在party裡，一來可以欣賞中西流行曲，二來可以結識異性朋友，因此年輕人都趨之若鶩。

當年開party是最容易不過的活動，毋需很大的場地，只需要簡單的道具，如一部唱片機、十張、八張流行歌曲黑色硬碟和二十多張借來的摺椅，如果用彩色紙遮暗大廳燈光，加些彩色氣球，效果更佳。

然後由主持人與女友分別致電邀請雙方友好參加，一個小型party便可以成功舉行。

這類型的活動很受當時中學高年級學生歡迎，愛好者差不多每個周末都會參加不同的party，並且愈來愈頻密，時間愈來愈晚，參加party成為夜歸的理由。

之後，逐漸衍生出男女「拍拖」(男女約會)，因而引起雙方父母的關注；家教較嚴的，開始限制兒女晚上回家的時間，回家極限時間是晚上10點，以防子女過度發展。當時我女友的家庭就屬於後一類，這也讓我們感情發展得比較正常。

別小看當年的party風氣，party與流行音樂有很大的關係，能在party上唱流行歌、彈鋼琴和玩吉他的尖端男女，會出盡風頭，領盡風騷，引人羨慕。

於是跑在時代尖端的年輕人，爭相學習吉他和仿唱西洋流行歌曲，成為當時的時尚 ；繼而興起組團「打band」(樂器演奏)、唱西洋流行曲、開演唱會，其中就讀番書(讀英文班)的名校學生，玩得最勁。

當年許冠傑的粵語西洋流行歌、溫拿五虎樂隊、Joe Junior、葉麗儀和筷子姊妹花等，便是新興的表演者。

後來更衍變成新派粵語流行歌曲，加以當時電台與電視台的大力吹捧，新派粵語流行曲歌手和樂隊便應運而生，如雨後春筍，百花齊放，令香港 歌壇新時尚影響了整個東南亞 。

這一切嶄新的風潮，竟然源起於香港年輕人的party，不說出來，誰會預料得到？