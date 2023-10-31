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咬人的狗

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

那個早晨，我如常悠閒地帶著小狗散步。當路經一個小公園時，突然有位街坊緊張地跑到我跟前，示意叫我掉頭走，不要前進。我一臉狐疑，幹嘛？

我探頭向公園方向瞧，赫然見到兩頭龐然巨物，正隨著男主人在草地上散步。兩頭巨犬全身都是一團團結實的肌肉，氣勢駭人，牠們正是大名鼎鼎的美國惡霸犬（American XL bully dog）。近日在英國剛發生了多宗這品種惡犬咬死人的慘劇，不禁令人聞犬色變，難怪那位街坊會熱心提醒我帶小狗避開潛在危險。

但又不得不說句公道話，其實我曾多次碰見過那位大隻佬男主人牽著該兩頭巨犬散步。牠們雖然看來孔武有力，但每次都是很平靜地踱步，壓根兒看不出有攻擊人類或其他犬隻的意圖。不過，還是安全至上，我都是拉著小狗急步往相反方向走。

雖然這品種的犬隻有襲擊人類的紀錄，但又並非每一頭美國惡霸犬都會咬人。不少主人會替愛犬申冤，牠們都是品性馴良的呢。不少人更以為只有大型犬隻會咬人，那就錯了。我曾不止一次遇上可愛透頂的迷你臘腸狗、小型貴婦狗或松鼠狗等，若反應稍為慢一秒，就被小可愛狠狠咬上了。不要小覷牠們體形細小，凶惡吠聲是震耳欲聾的呢。

結論是，世上只有兩種狗，一種會咬人，另一種不會咬人，較少聽見從來不咬人的狗會突然咬人。

兩種狗我都曾有共同生活的經驗，咬人的狗三個月大時，已會追著我們的腳踝不停咬。不咬人的狗是任由我將手指伸進牠的口裡，牠都從來不會咬。

咬人狗不可愛，命運較坎坷，牠們更需要有愛心、耐性和熟諳馭狗術的主人搭救呢。

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