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美國傀儡

〈六合飛翔〉岑逸飛

廣島原爆，一向沒有引起日本人的反思。直到2013年，即廣島原爆的68周年紀念，美國名導演奧利佛·史東(Oliver Stone)在出席廣島和平紀念儀式後，向日本民眾演說，擲地有聲。

奧利佛·史東是充滿政治細胞的導演，他的作品如1986年的「殺戮戰場」(The Killing Fields)、「薩爾瓦多」(Salvador)，1987年的「華爾街」(Wall Street)，1991年的「誰殺了甘迺迪」(JFK)，1995年的「白宮風暴」(Nixon)，2008年的「喬治·布希之叱吒風雲」(W.)，以至2016年的「神鬼駭客：史諾登」(Snowden)，都見政治色彩。

難怪他控訴日本人的演說，仍是政治掛帥，批評日本人的偽善。他說：「儘管日本文化發達，但我沒有看見過一位日本首相為了和平、道德、正義的事情敢挺身而出。沒人敢出頭。」

在奧利佛·史東看來，日本只是美國傀儡。他說：「日本有著強大的經濟實力，良好的職業道德，可是卻沒有任何主張。」其實日本不是沒有主張。日本前首相安倍晉三任內通過「新安保法案」，解禁日本「集體自衛權」，令日本自衛隊在未來即使沒受攻擊，也可協助受攻擊的友邦行使武力。此舉可視之為日本軍國心態蠢蠢欲動。

雖然如此，指日本是美國傀儡，也不為過。日本可說是美國忠實的小弟，對美國唯命是從。美國不僅從政治上，還從軍事上控制日本，讓日本完全喪失了作為主權國家應有的權利和尊嚴。

美國控制日本的計畫，從二次大戰末期就開始。當日本敗局已定，此時美國便盤算如何一步步控制日本。美日談判，雙方達成協議，美國承諾戰後保留日本天皇制度，不會讓國際社會追究日本的責任，而日本則必須同意美軍入駐日本，建立基地。

東京灣畔、橫田、沖繩島等都有美軍的海、陸、空軍事基地，該戰略成了美軍全球戰略重要一環。

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