日本 廣島和長崎的原子彈爆炸已有78年。1945年8月6日，美軍在廣島投下第一枚原子彈，綽號「小男孩」﹔三天後，美軍又在長崎投下另一枚原子彈，綽號「胖子」。

原爆給廣島和長崎帶來人類史上的巨大破壞。四處火光熊熊、轟炸衝擊波以及核武器輻射，在升騰而起的蘑菇雲下，不論男女老幼，都遭到慘絕人寰的大屠殺。首先是廣島，「小男孩」像個幽靈，徐徐下降，53秒後，它突然凶相畢露，一聲震天動地的巨響，廣島上空出現了一個五光十色、光芒四射的巨型火球，吞沒整個廣島。

廣島原爆後的第二年，即1947年，廣島舉行第一屆和平祭(即現在的和平紀念儀式)，當年廣島市長浜井信三，發表《和平宣言》﹕「這個恐怖武器為我們喚來『思想革命』，讓我們認識到永久和平的必要性和現實性。」

1947年的廣島，仍處於重建工作剛有眉目之時，這個《和平宣言》恰如暮鼓晨鐘，給世人以警醒。但年復一年，廣島和平紀念儀式，已變成「行貨」，和平老調不斷重彈，數十年來日本人對廣島原爆的「思想革命」姍姍來遲。

難道廣島原爆真的沒有令日本吸取教訓？為了一探究竟，筆者最近親往廣島，參觀其原爆遺址及原爆資料博物館 。現場展覽圖片及一些實物所見，原爆殺傷力令人震懾，生靈塗炭，鬼哭神號，平民百姓何辜？令人不禁油然而生憐憫之情。

然而憐憫之餘，是否仍要追問：孰令致之？凡事有因果，廣島原爆是果，可惜這個原爆資料博物館，完全不提這次原爆因由，顯然要刻意營造日本是第二次大戰受害者的形象，不僅想逃避責任，甚至想美化日本對鄰近地區的侵略，無慚無愧。