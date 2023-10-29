女人的直覺通常非常準確，半年前開始她發覺丈夫有異樣。

向來衣著隨意的丈夫，突然極為注重儀容，買回一大堆時尚 襯衫和男用古龍水、護膚品，外出時吹著口哨，儼然一副如沐春風的模樣；回到家卻變回木頭人，眼神空洞得可怕，甚至會刻意迴避跟太太有眼神接觸，交談更是少之極少。

果然不出所料，丈夫在外頭跟一個年輕女子公然出雙入對。丈夫說那人是他的生意合作夥伴，你又奈他何？那個女人能幹、富有、年輕、鮮嫩欲滴，你憑甚麼跟她拚？

女人身邊的好友紛紛說：「男人變心就是變心，不會轉回頭的。」女人難以接受，一個十多年來愛你、寵你如女神的男人，怎會一夜之間變成不想瞧你一眼的陌生人。

「你不要這麼快放棄，不如請教會弟兄姐妹幫忙，或者也可以找婚姻輔導員當妳。」這個提議不錯，如果未努力過就放棄，日後可能會後悔。

「你要注意保障自己呀，這間屋子寫誰的名？妳名下有沒有資產？如果沒有，一定要有錢傍身。」現實還是要面對的，有人於離婚前把產業紛紛轉移，個案確實不少。

還有女姓朋友壓低嗓門叮嚀：「你要保護好自己的身體，千萬不要染上病呀！」丈夫在外拈花惹草將風流病傳給太太，從來都不是新鮮事。

女人最終會聽誰的？還是聽自己的吧！不是人人都會選擇了斷婚姻的，有人會將丈夫轉化為不離不棄的親人，他在外頭吃人虧，回家還有太太安慰。

女人是地球上最忍得的生物啊！