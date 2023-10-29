一朵粉紅玫瑰花給人帶來浪漫芬芳感受，令人心曠神怡。香港 知名品牌甜品店Patisserie Tony Wong日前在洛杉磯聖蓋博 開了一家新店，推出馳名香港的玫瑰蛋糕，一下子吸引不少美國食客，對粉紅和紫色玫瑰花蛋糕嘖嘖稱奇，一口咬下去，鬆軟美味，口齒留香，真是好看又好吃，讚不絕口。

玫瑰蛋糕出自香港被人稱為「甜點魔術師」的黃耀文（Tony Wong），他是香港帝苑酒店知名甜品廚師，具有30年的甜點蛋糕製作經驗，其品牌甜品店在香港有六個分店，負有盛名。

玫瑰花蛋糕幾乎是香港年輕人的最愛，一只玫瑰花蛋糕，活似一朵盛開的鮮艷的玫瑰花，成了一些香港男孩向女孩示愛的「祕密神器」，既獻花，又甜美可口，簡直「甜」到女孩的心底裡。難怪玫瑰花蛋糕一上櫃，常銷售一空。

黃耀文的兒子黃仲安（Leo Wong）從小在蛋糕店「泡」大，得天獨厚的成長環境，讓他學了一手蛋糕甜品手藝絕活，成為父親的「嫡系傳人」，繼承父業水到渠成。黃仲安帶了一雙女兒從香港來到洛杉磯打拚，與一位溫州商人合夥，把甜品店商業版圖擴大到北美來，他們還計畫再增開幾家加盟店，讓玫瑰花蛋糕飄香美國東西兩岸。

洛杉磯聖蓋博甜品分店開幕那天，我也趕去搶先圍觀剛出爐的糕點，並有幸見到港仔黃仲安，品嘗了他親手做的香港糕點，果然港味十足，名不虛傳。

其手工立體玫瑰花蛋糕用巧克力製成花瓣，美輪美奐，而且有不同顏色，視覺與味覺皆一流；店內所有糕點食材上乘、工藝出彩，製作精湛，力求完美。蛋糕往往給人幸福感，各式水果蛋糕也琳瑯滿目，草莓、芒果、藍莓、荔枝等水果塔也應有盡有，頗受歡迎。

黃氏父子海外市場首先瞄準洛杉磯，可謂眼光獨到。美國人對玫瑰花有一種別樣感情，每年元旦舉行的新年慶典活動，帕薩迪納玫瑰花車大遊行已舉辦133屆，每輛花車都由成千上萬朵新鮮玫瑰組成不同的圖案，迎接新的一年到來。

我幾乎每年都去觀賞玫瑰花車大遊行，也參觀過玫瑰花車製作工廠，也有一種「玫瑰花情節」，然而眼前的「玫瑰花」不僅好看，而且可以一飽口福，我心裡自然而然產生一種說不出的激情。

說實在的，玫瑰花確是一種值得觀賞的花卉，而且還是人們餐桌上的美食。我洛杉磯的好朋友靜姐在雲南老家擁有一大片玫瑰園，家族企業就是專做玫瑰鮮花酥餅，被譽為「浪漫中式酥餅」；這種純玫瑰鮮花烘焙的酥餅，口味特別，咬一口便花香四溢，令人胃口大開。這種雲南特有的食用玫瑰花做內餡的酥餅，具有花香沁心、甜而不膩、養顏美容之特色，成為道地的雲南特色糕點，並已打入美國市場。

從玫瑰花蛋糕、玫瑰花車，到玫瑰鮮花酥餅，可見「玫瑰花」在人們生活中已成為必不可少的「生活元素」。

此刻，我不禁想起一代天后梅豔芳唱的歌曲「玫瑰、玫瑰、我愛你」，款款深情，種種癡迷，玫瑰濃豔透清麗。