布吉火車出軌與六國飯店

1940年代，廣九鐵路發生過火車出軌的意外事件，一趟開往香港 的列車行經廣東寶安縣布吉站附近，火車頭和前面三個車廂突然出軌，造成車廂客人死傷。事後調查，失事原因是有賊人拔走鐵軌的鐵釘，企圖令火車停下，再上車打劫旅客，沒想到闖出大禍。

那年，我家五叔追求女友成功，共結連理，由祖母主持結婚大禮，在香港灣仔六國飯店設晚宴。家族很多成員居住廣州，有一批年紀十歲左右的侄子侄女前往香港喝喜酒。他們在任職廣州鐵路局醫生的三叔帶領下，盛裝興高采烈登上列車。大家起先坐在火車頭第一卡車廂，因噴出黑煙夾帶煤渣迎面飄來，就改坐靠後的車廂。因此這批少年男女避過一劫，但目睹失事現場和死傷者慘況，既驚嚇又害怕。

三叔即場指揮搶救，子姪們和其他乘客轉到樟木頭車站過夜，再搭乘特別班車翌晨到達九龍。隨即另購新衣服，及時趕上六國飯店的晚宴。這趟吃喜酒遇上火車出軌，我們常以「大難不死，必有後福」來勉策家人，以後六國飯店也成為我們關注的焦點。

當年六國飯店樓高七層，與對岸半島酒店遙遙相對，也算得上華人 喜愛的名牌飯店，生意也不錯。

灣仔靠近中環，抗日戰爭勝利後，美軍艦艇停靠灣仔碼頭，許多官兵登岸度假。灣仔附近舞廳酒吧林立，大兵們看到花枝招展女郎，大方解囊買情買醉，帶旺了灣仔生意。好萊塢 曾拍過「蘇絲黃的世界」（The World of Suzie Wong）一片，就是寫灣仔吧女與美國人的愛情故事，男主角為威廉荷頓（William Holden），女主角為關南施。天星碼頭、灣仔酒吧等景點出現片內，影片中那間南國飯店就有六國鈑店的影子。

1980年代，六國飯店拆舊改新，重建為有20多層現代化的酒店，改名為六國酒店。由於商業中心已擴展至銅鑼灣，美國戰艦也不再停泊香港，少了舞廳酒吧，令灣仔失去色彩，生意受到影響，興旺不及從前。

我家五叔全家一度移民美國，21世紀初回歸香港，計畫籌備金婚紀念，準備在六國酒店再舉辦晚宴，重溫舊夢。可惜六嬸患病離世，未能成事。當年身歷布吉出軌那班少年男女，今天已屆古稀之年，回憶當年布吉出軌時仍心有餘悸。