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魂斷藍橋

〈六合飛翔〉岑逸飛

「友誼萬歲」(Auld Lang Syne)一曲今日能風靡全球，全靠1940年美國米高梅電影製作公司製作的黑白電影「魂斷藍橋」(Waterloo Bridge)，女主角是費雯麗(Vivien Leigh)，男主角是勞勃泰勒(Robert Taylor)5，電影的主題曲正是「友誼萬歲」，曲調與電影情節的意境相當配合，使此片被譽為電影史上最淒美不朽的愛情片之一。筆者也是1950年代看了此片，而第一次聽到這首歌。

「Waterloo Bridge」一片原指「滑鐵盧橋」，於1949年初次在日本上映，譯為「哀愁」，富有日本特色，片中男女主角在俱樂部跳華爾滋的場面，其音樂正是採用「友誼萬歲」的旋律。當年日本國民因戰爭而冷凝的情感，在這傷感悠揚的旋律響起的瞬間，一下子融化了，令此曲在日本再掀熱潮。

此片在香港譯作「魂斷藍橋」，則是另有涵義。「藍橋」源出「莊子‧盜跖篇」「尾生抱柱」的故事。話說尾生與女子約會於橋下相會並私奔，結果女子因故不能來，洪水至而，尾生要守信用，最後抱橋柱而死。據考證，這座橋在陝西藍田縣的蘭峪水上，稱為「藍橋」。此後人們把相愛男女的一方失約，而另一方殉情稱為「魂斷藍橋」。

佛家講慈悲，而南傳佛教論慈多於悲，與老子三寶以慈為首，異曲同工。筆者留意到，巴利文的慈叫metta，其實是由巴利語的mitta而來，而mitta的意思，指的正是「友誼」。

「慈心」由「友誼」而來，讓我大有啟發。「友情」真的是那麼重要嗎？但「交友之道」可也不簡單。孔子說，益者三友，損者三友。益友包括友直、友諒、友多聞；損友包括友便辟、友善柔、友便佞。原來擇友之道也是一種修行，交上虛情假意、逢迎吹捧和嘴甜舌滑的朋友都得要小心，否則慈心沒有了智慧，會生禍害。

日本 洪水 香港

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