《友誼萬歲》是一首著名歌曲，原文Auld Lang Syne是蘇格蘭語，未譜成樂曲前本是一首詩，是18世紀蘇格蘭詩人羅伯特．伯恩斯（Robert Burns）傑作，是根據當地父老口傳的民謠寫成。

這首詩譜有旋律，除了原蘇格蘭文，亦於多國譜上當地語言，中文歌詞有多個版本。世界各地在迎接新年倒數完畢後，也在帶有辭舊迎新場合，比如送別、畢業儀式、葬禮等播放。

伯恩斯從小熟悉蘇格蘭民謠，並曾搜集、整理民歌，主要用蘇格蘭語寫作，所作詩歌受民歌影響，便於吟唱，在民間廣為流傳，被認為是蘇格蘭的民族詩人。他被視為浪漫主義運動的先驅，在死後成為自由主義和社會主義的靈感來源，也是蘇格蘭和散居在世界各地蘇格蘭人的一個文化偶像。

Auld Lang Syne本來的意思是「逝去已久的日子」，故又稱「驪歌」。如今中文譯作「友誼萬歲」，不知出自何人手筆，但別有韻味。將「友誼」連繫「逝去已久的日子」，那不是新交的朋友了，而是老朋友。難怪歌詞一開始就這樣唱：

「怎能忘記舊日朋友，心中能不懷想？舊日朋友豈能相忘？友誼萬歲！」旋律充滿一片離愁哀傷，香港 曾以此歌作為除夕倒數時去舊迎新之歌，實在不太合適。

究竟此歌何時傳來中國，待考。但我懷疑是從日本 傳來，因為早在19世紀日本的明治年代，此歌已在日本風行，日文版被譯為《螢之光》，一直被日本人傳唱超過一世紀，成為日本的國民之歌。

此外，也有另外填詞的中文版驪歌，第一版本的填詞人是華文憲，歌詞莊重文雅，「更願諸君，矢勤矢勇，指戈長白山麓；去矣男兒，切莫踟躇，矢志復興民族。」呼應了民國初期的戰爭背景。