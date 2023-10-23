多年以前在香港 ，曾經頗費周折地找到張愛玲圖書館 。香港哪裡有什麼張愛玲圖書館呢？我眼裡的張愛玲圖書館就是香港大學馮平山圖書館，那是張愛玲在香港大學讀書時，每天打卡的圖書館。

那時候香港淪陷，學校不上課，張愛玲成為戰時防空員，成天就耗在馮平山圖書館裡讀書。她後來回憶說：「《醒世姻緣》是我破例要了四塊錢去買的，買回來後，我弟弟拿著看捨不得放手，我又忽然一慷慨，讓他先看第一、二本，自己從第三本看起。因為讀了考證，大致已經有點知道了。好幾年後，在港戰中當防空員，駐紮在馮平山圖書館，發現有一部《醒世姻緣》，馬上得其所哉，一連幾天看得抬不起頭來。房頂上裝著高射砲，成為轟炸目標，一顆顆炸彈轟然落下來，愈落愈近，我只想著：至少等我看完了吧。」

癡迷《醒世姻緣》到這種地步，一顆顆炸彈在頭頂上轟然落下，她竟然不管不顧，只說「至少等我看完了吧？」可以想見這部小說對她的吸引力。

從後來張愛玲的小說文風到筆下人物的衣著打扮來看，明顯能看出她受明清小說影響之深，她走的就是《紅樓夢》或《金瓶梅》、《醒世姻緣》或《海上花列傳》這一路。

這一路通俗小說全都是張愛玲癡迷不已、入眼入心的名篇佳作，她從小就人精似的讀過不知多少回，各種版本讀了一遍又一遍，半懂半不懂。用她自己的話說，「遇到稍微眼生的字便會自動跳出來」。後來她提筆寫的，也全是這些濫俗了的市井故事，無非就是大宅門裡小姐、丫鬟、二少爺、三姨太之類的陳穀子爛芝麻。

馮平山這個人是個大慈善家，他捐獻這個圖書館，現在已改為香港大學博物館 ，在薄扶林般咸道90號，典雅建築帶著鮮明的殖民風格，遠遠地看，我非常喜歡。走近了用手撫摸一塊塊紅磚砌就的牆壁，歷史硝煙呼嘯而來，聞得到殖民地港口城市那種特有的氣息，那是亞熱帶海洋氣息。

別小看這些外牆立面的斑駁紅磚，這些被稱為舊磚紅的紅磚，只有香港或上海這樣的殖民城市才有，是歐式建築所特有。花崗岩石雕裝飾也是典型的歐式風情，包括大型玻璃穹頂、扇形平面布局以及中間弧形設計，還有大型壁柱、廊道，建築細節無不呈現歐式的風情萬種。

我尤愛用實木精雕而成的舊門、窗戶及其原裝的黃銅配件，在我眼裡，它們都是美的，因為張愛玲，它們被我賦予另一種審美意義。

我稱它為張愛玲圖書館當然並不貼切，雖然張愛玲在這裡讀書三年，後來又客居三年，在港島冒著流彈危險外出看電影、尋找冰淇淋或者坐電車去採購布料。

但是張愛玲畢竟不屬於香港，她只是港島一個匆匆過客，像一隻倦鳥，曾經在香港大學短暫停留。

我在馮平山圖書館一角坐下來，它現在叫香港大學博物館，看著裡面展出的青銅、陶瓷文物，我感到陌生。我希望這裡仍然是圖書館，張愛玲同學彷若仍然坐在一個角落，面前攤著一本書，當然還是《醒世姻緣》。頭頂上落下一顆又一顆砲彈，愈落愈近，她煩躁地嘟囔：「至少等我看完了吧！」