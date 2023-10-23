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八天的驚恐

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

那天我們家長群組興奮地互傳信息：「找到啦！曾同學找到啦！」失蹤八天，期間遇到9號風球的颱風，天氣惡劣之極，能夠於叢林野外尋回曾同學，我也絕對相信那是奇蹟。

那八天的日子裡，舉凡是有孩子的爸媽，或稍有同理心的人，都會深切了解Amy媽和丈夫的心情是何等的煎熬，也許只能誠心禱告，只要兒子能安全回家，其他什麼都重要了。

我也曾有遺失兒子的恐怖經驗，雖然只有10分鐘，但我和丈夫卻歇斯底里儼如呼喊了10年之久。

小兒五歲那年，在法國迪士尼樂園走失了，他的小手一甩，兩秒鐘消失在人群中；我們發狂喊著他的名字，漫無目的地跑呀跑，腦海裡盤旋著恐怖的畫面：「我永遠也見不到孩子了！」今天我仍然偶爾會做這個噩夢。

我不過是十分鐘的驚恐而已，Amy媽和丈夫的那八天，不知是怎樣熬過的？

尋回曾同學，是天大的好消息，沒料到網上湧現大量惡言，有些還編出匪夷所思的故事。也許只有一個原因吧，曾同學和媽媽的反應都不符合大眾期望，既沒有人哭，也沒有戲劇化的感情流露。

我倒覺得曾同學被拯救時，可能處於抽離狀態，那是一種心理防衛機制，以免招致情緒崩潰或身心傷害；不少剛經歷交通意外或重大事故的人，都會流露同樣麻木呆滯的表情，有些甚至不願說話。

至於曾媽媽，我不認識她，但感覺她是個耿直、沒機心的人，不然掉幾滴眼淚滿足觀眾有何難？我同時也覺得她是位堅強媽媽，「NO Time to Cry」類型。

每次經歷，也許都是上帝提醒我們要從善如流，祝願這個家庭早日走出陰霾。

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