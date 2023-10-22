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道法自然

〈六合飛翔〉岑逸飛

「道法自然」，語出老子《道德經》：「人法地，地法天，天法道，道法自然。」這裡的「法」，是「效法」，人向地效法，地向天效法，天向道效法。但什麼是「道」？「道」是個集合名詞，把天、地、人包括在內，天時、地利、人和都要兼顧，而它本身也有個準則，就是「道法自然」。

然則什麼是「自然」？若把「自然」翻譯成英文的Nature ，會引起誤導。西方所謂「Nature」，今人一般譯作「大自然」，但古人有另一說法，叫「天地」。而老子的「道法自然」，不是「道法天地」，「自然」是自然而然。

道家的自然是個精神生活上的觀念，就是自由自在、無所依靠，精神獨立，是很超越的境界。西方人所講的自然界是他然、待他而然、依靠旁的東西而如此，有因果關係。

如何才能「自然而然」？魏晉時王弼與老子心態相應，他注釋「道法自然」的「自然」是「無稱之言，窮極之辭」，「自然」不可言詮、無法解釋，但它又是一種普遍存在的根本狀態。

另外，王弼對老子的「悠兮其貴言，功成事遂，百姓皆謂我自然」的「自然」注釋，謂「其端兆不可得而見也，其意趣不可得而覩也」，可見凡事一旦順其自然，就會是不著痕跡，更看不到其背後意趣，一切都歸於平常。

歷史上儒、道對立，是心態不同，前者講秩序，後者重自然，若各走極端，便會勢成水火；這種情況也可引證佛教。

最近筆者參加南傳佛教的禪修營，法師教人靜坐不必講求姿勢，只要坐得舒服和愉悅，充滿「道法自然」特徵；而漢傳佛教，重視普渡眾生，很有儒家淑世色彩，難怪一些極端分子視南傳修行者是自了漢(只顧自己，不顧大局者)，甚至是「焦芽敗種」(沒有用，沒救了)。

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