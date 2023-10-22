媽媽臉色灰敗如土，憤懣嘀咕：「枉我這麼疼他，他竟然反罵我！」她剛與獨生子吵架，滿肚悶氣。我問兒子罵她什麼，她扯高嗓門說：「他叫我不要整天當他是小孩子！」

我忍不住嘰咕笑起來，她的兒子畢竟是快30歲的成年人了，媽媽若仍然把他看成是13歲的話，兒子反罵也不是不無道理。

我們當父母的，應該無時無刻與時俱進，絕對不能故步自封，若要跟成年子女和諧地生活在同一屋簷下，有些不成文規條還是要特別注意的。

首先，當成年子女下班回家時，媽媽切勿迫不及待哄著他問「今日工作忙嗎」、「食過飯了嗎」、「回家塞車嗎」、「你想幾點開飯」，即使媽媽的每句話都是源自關心，但對打拚了一整天的子女而言，此刻最需要的是耳根清淨。

尤其是天生怕吵的男生，難免會露出煩厭的表情，就算是喜歡說話的女生，她的工種可能已讓她嘴巴不停、說了一整天的話，根本沒有力氣再跟媽媽爭辯什麼，所以，靜！靜！靜！是關鍵。

一家人吃飯這一環，是傳統家庭最重視的，如果要費力地三催四請，子女才勉強坐下來，然後眉頭緊皺地快速吞飯的話，真的不要介意，可以直接把飯送進子女房間，成年子女都希望有私人空間。

尤其如果子女已經成年，不要再隨興就闖進他們的房間，子女房間已成爸媽的禁地，記得要先敲門。而當成年子女跟你發牢騷時，靜心聆聽已足夠，切勿過分熱心扮演專家濫發意見，忘形時又當他們是什麼都不懂的13歲。

媽媽聽得不耐煩：「算啦！我索性同他講，有本事你乾脆搬出去住！」