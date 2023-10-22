我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將更多薩德系統和愛國者飛彈運往中東 因應衝突升溫

摩根士丹利：倘若熊市成真 明年房市最多跌5%

十三歲或三十歲？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

媽媽臉色灰敗如土，憤懣嘀咕：「枉我這麼疼他，他竟然反罵我！」她剛與獨生子吵架，滿肚悶氣。我問兒子罵她什麼，她扯高嗓門說：「他叫我不要整天當他是小孩子！」

我忍不住嘰咕笑起來，她的兒子畢竟是快30歲的成年人了，媽媽若仍然把他看成是13歲的話，兒子反罵也不是不無道理。

我們當父母的，應該無時無刻與時俱進，絕對不能故步自封，若要跟成年子女和諧地生活在同一屋簷下，有些不成文規條還是要特別注意的。

首先，當成年子女下班回家時，媽媽切勿迫不及待哄著他問「今日工作忙嗎」、「食過飯了嗎」、「回家塞車嗎」、「你想幾點開飯」，即使媽媽的每句話都是源自關心，但對打拚了一整天的子女而言，此刻最需要的是耳根清淨。

尤其是天生怕吵的男生，難免會露出煩厭的表情，就算是喜歡說話的女生，她的工種可能已讓她嘴巴不停、說了一整天的話，根本沒有力氣再跟媽媽爭辯什麼，所以，靜！靜！靜！是關鍵。

一家人吃飯這一環，是傳統家庭最重視的，如果要費力地三催四請，子女才勉強坐下來，然後眉頭緊皺地快速吞飯的話，真的不要介意，可以直接把飯送進子女房間，成年子女都希望有私人空間。

尤其如果子女已經成年，不要再隨興就闖進他們的房間，子女房間已成爸媽的禁地，記得要先敲門。而當成年子女跟你發牢騷時，靜心聆聽已足夠，切勿過分熱心扮演專家濫發意見，忘形時又當他們是什麼都不懂的13歲。

媽媽聽得不耐煩：「算啦！我索性同他講，有本事你乾脆搬出去住！」

上一則

中國科幻作家海漄 憑小說「時空畫師」獲2023雨果獎

下一則

我家阿咪（下）

延伸閱讀

先發平均33歲、傷病、禁區薄弱 專家：老勇士不再是奪冠強權

先發平均33歲、傷病、禁區薄弱 專家：老勇士不再是奪冠強權
普亭將訪中 專家：俄中關係發展北京占上風

普亭將訪中 專家：俄中關係發展北京占上風
普亭將出席一帶一路峰會 倡議歐亞聯盟 專家：俄對中依賴日深

普亭將出席一帶一路峰會 倡議歐亞聯盟 專家：俄對中依賴日深
哈瑪斯「帶槍照顧」小人質 以軍：其父母死在鄰房

哈瑪斯「帶槍照顧」小人質 以軍：其父母死在鄰房

熱門新聞

一九六五年秋，作者在金門太武山頂「勿忘在莒」石碑前留影。

我在金門服役(下)

2023-10-19 02:00
黛安∕圖

背負忘恩負義的罪名（上）

2023-10-15 02:02
嘉義縣布袋鎮72歲退役備役陸軍少將蔡崇溪，收藏從1973年保送陸軍官校專修學生班33期就讀，到晉升將軍退役，半世紀軍旅生涯文物，如小型軍史館。(圖：蔡崇溪提供）

「黃埔大內褲」開價也不賣 備役少將收藏半世紀從軍文物

2023-10-18 02:49
村上春樹出席西班牙阿斯圖里亞斯親王獎。（Getty Images）

日本第1人 村上春樹拿到「西班牙諾貝爾文學獎」

2023-10-21 02:12
黛安∕圖

背負忘恩負義的罪名（下）

2023-10-16 02:02
2020年諾貝爾文學獎得主、美國桂冠詩人葛綠珂的編輯13日證實，葛綠珂已癌逝麻州家中，享壽80歲。（路透資料照片）

死前幾天才診斷出癌症 諾貝爾文學獎得主葛綠珂病逝享壽80歲

2023-10-14 07:10

超人氣

更多 >
離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺
她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形
美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭

美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭
影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲

影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲
底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機