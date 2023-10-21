在某些影視作品中，香港 被描繪成一個紙醉金迷、人情薄似紙的花花世界。這有點過度渲染，但香港人在金錢觀念上給我的印象是很實在的。雖然說不上是斤斤計較，但起碼錢財數目算得很清楚。香港的舅母卻顛覆了我這個觀念，她待人接物親切隨和，對我們熱情有加，令我們那次香港之旅添上了完美的句號。

我和香港有過兩次親密接觸。第一次是在2000年，公司旅遊去星馬泰，順道遊覽香港。那次對香港的印象是人多、雙層巴士多、菲傭也多，是一個繁華的大都市。

第二次是在2016年，我們全家回中國探親，在回程時逗留香港玩兩天。香港的舅舅、舅母其實是我婆婆的四哥、四嫂，很早就從內地移居香港。舅舅、舅母想得很周到，一早就幫我們訂好酒店。他們的好客，我早已領教。我們回到台山的第二天，他們就從香港來和我們相聚，接著，我們還一起去下川島吃海鮮。

在下川島，我們玩得很開心。舅舅不善言辭，舅母和我一見如故，相談甚歡。舅母很喜歡小孩，當她看到我的三個小孩時，開心得一把摟住他們，並從手袋裡拿出小禮物。漂亮的髮結送給我女兒，水槍送給我兒子；她知道我小女兒喜歡畫畫，還拿出畫筆和紙，與我女兒一起畫。我敬佩地說：「舅母，妳真不愧當過老師，太了解小朋友了。」舅母笑著說，「小孩子好可愛，跟他們一起玩，我都不覺得自己老。」

舅母有兩個兒子，大兒子夫婦在深圳工作，沒有小孩。小兒子是工程師，有兩個女兒。舅母年輕時非常不容易，舅舅還在內地工作，她一人帶著兩個幼兒在香港謀生，其中的艱辛非筆墨可形容，但一切都熬過去了，舅母現在非常享受退休 生活，運動、買菜、做飯、接孫女放學，每年旅遊幾次，生活過得有滋有味。

生活經歷或多或少都影響人的心態和性格，舅母為人豁達、善解人意。吃飯的時候，她很耐心地教我的小孩剝蝦子，還特意早點離席帶他們出去玩，讓我可以安心吃飯。她是過來人，明白年輕人的心態，即使大兒媳婦不想要小孩，她也很理解。舅母是個開明的婆婆，與兩個兒媳婦相處融洽。

在香港的第二天，舅母邀請我們去她家吃早餐，這是我第一次走進香港人的家裡。早就聽說香港人「留吃不留宿」，原因是香港寸土寸金，人多地方小。一踏進舅母家，就聞到香噴噴的蔥油餅味道，舅母還做了我先生喜歡吃的皮蛋瘦肉粥。她想到我的小孩可能吃不慣中式早餐，還為他們準備了牛奶和小蛋糕。

舅母家不大，但麻雀雖小五臟俱全，一房一廳一廚一浴，整個家收拾得乾乾淨淨，所有裝修都考慮空間的利用，壁櫥、拉伸結構的家具、雙層木床。舅母很感恩能住到政府的公屋，租金 便宜，交通方便。

臨走時，我們把住酒店的錢還給舅母，但無論怎樣她都不肯收，我們只好把錢用信封包好，放在舅母廚房的櫃子裡，等我們在機場告別後，才打電話告訴她。

如今，逢年過節我都打電話問候舅舅、舅母。曾經在一篇文章裡看過這樣的一句話，「因為喜歡一個人，也喜歡那個人居住的城市。」對我而言，因為感受到了舅母的親切關懷，我常常回味那次旅行的美好並期待下一次的香港之旅。