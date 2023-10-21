不曉得是否大運不對頭，三數朋友同坐一桌的，似乎人人都有或多或少被騙的金錢損失，這年頭似乎難以倖免。

有人悶哼道：「唉，買了股票 就被套牢，有生之年都不知有無得見家鄉。」另一人歎氣：「四年前送間小屋給兒子和媳婦住，哪知現在跌價一半。」即使是沒有沾手那隻出大事的虛擬貨幣 的，同樣會倒楣遇上騙子損失一筆，惟有齊聲慨歎：「天呀！」

有的人會幸災樂禍：「誰叫你貪心，不貪就不會上當囉！」這點我倒不完全同意。

陳媽是我認識的人當中，最善良、最不貪心的。她一生從未投資 任何股票、基金，只會將錢存起來。陳媽當年留學加拿大，絕對稱得上是知識分子，有頭腦、有主見。可是，她同樣逃不過被騙錢的噩運。

她的噩夢該是從教會認識一位自稱從外國回流的教友說起，騙子若然要尋覓心地善良、沒機心的目標，你認為他們會最方便往哪裡尋？

那人說跟陳媽特別投緣，利用她的善心經常主動找她問及生活細節，陳媽當然樂於相助。他倆漸漸稔熟了，那人開始透露自己的背景，自稱是什麼大人物的私生女，所以生活要特別低調，但卻又會在有意無意之間揚出名貴包包和名表。她對陳媽出手也闊綽，經常請她到名店吃飯。整體而言，目的單一，就是要讓你相信她是極之富有，從不缺錢。

然後，故事發展下來卻是千篇一律的，有天她突然需要現金周轉，可憐的陳媽不疑有詐奉上了100萬元。起初她會還你10萬元，讓你有個希望，其實旨在拖延時間，最終那人當然是去如黃鶴了。

蹺（意指詐騙招數），原來真是不怕舊的。