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爸媽愛我多一些

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

他們家有兩個可愛小寶貝，大女兒兩歲半，小女兒僅三個月大。年輕媽媽臉上卻顯露了過早而來的眼紋、眼袋和黑眼圈，是帶初生嬰兒太辛苦了吧！三個月大的妹妹夜間會多次醒來，媽媽說她沒有一覺可睡上超過三小時，累極了。但真正令她和丈夫頭痛不已的，其實是兩歲半姊姊的怪異行為。

我請媽媽給我詳述大女兒的狀況--她經常無緣無故爆哭，任由你如何逗她仍是哭個不停。她什麼都不合作，穿衣、刷牙、洗澡等都要異常費力才能勉強完成。她不肯睡在自己的床上，晚間經常嚷著要跟爸媽睡，又會經常爬進妹妹的嬰兒床裡睡。她不肯自己吃飯，堅持要媽媽餵食。她又霸住爸爸，不准他抱妹妹，她說爸爸是屬於她的。本來很聽教聽話的姊姊，突然像開倒車般退步，有時甚至會搶妹妹的奶嘴，放進自己嘴裡吸。

不過，最令媽媽束手無策的事情，是姊姊哀求讓她喝母乳，有時她會在哭鬧間強行扯起媽媽的衣裳，要求即時喝母乳，令媽媽萬分尷尬。

我告訴媽媽，大女兒的所有行為，其實再正常不過的。她才兩歲半，突然被人冠上「大姊姊」的稱號，世界從此就徹底變了。媽媽再也不會整天哄著她，爸爸下班回家也不再只抱著她，所有人的目光都轉移到妹妹身上去了，小女孩頓時像被打進冷宮的失寵公主呢。她的所有負面行為，目的只有一個--主動出擊搶回爸媽的愛。

要拆解困局，爸媽需要做更多更多，給大女兒感受爸媽對她的愛，是恆久不變的。

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