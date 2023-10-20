據聞，香港 鳥類關懷組織觀鳥會近日有120位熱心人調查發現，香港麻雀聚集較多的區域是鄉村區，包括深水埗，屯門及黃大仙區。另據統計，2021年香港估有麻雀21萬隻，2022年增至26萬隻，2023年統計約有24.3萬隻。

調查人員還發現，由於香港人口高度密集，高樓大廈林立，增大了保護牠的難度，市區高樓的玻璃幕牆及黏鼠劑是造成麻雀意外死亡的兩大殺器。

根據三年的麻雀總量數據，我想會不會這三年因受疫情 影響，2022年疫情影響最大，人類的活動減少了，麻雀反而得以自如生息所以有所增減？

麻雀在港成為大眾關心愛護的對象，讓我想起我小時候的「除四害」運動，有一段時間廣州集中時間全城敲鑼打鼓圍剿麻雀，無處落腳的麻雀因恐懼與精疲力竭而跌落地面而死的慘狀，此一時彼一時、此一地彼一地也。

我又聯想到，每年到北美探親，灣區 高樓不多，每家每戶門前屋後都是草坪，還有大片的公共草坪樹木，麻雀及所有鳥類可以自由自在的飛翔，棲息在數不清的樹木上，不必擔心玻璃幕牆反射讓麻雀誤以為是藍天而出事故。甚至不少熱心人家在房子前或樹下懸一餵鳥器，定時投放食物，讓麻雀等鳥類不但天高任鳥飛，還保證不會餓肚子，可說是麻雀的天堂了。

與人相伴、尤其是對同城的鳥類的生存狀態，有一個持續的關注設法保護，是人類文明的一個標誌，香港與世界許多發達國家地區一樣，值得稱道。