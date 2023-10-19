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微笑

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

不記得何時何日，無意中發現鏡中人的臉出了岔子，嘴唇兩角為什麼會長出了兩道向下彎的皺紋來？這明顯加深了嘴唇兩端鬆垮下垂的效果，難看極了。

再仔細翻看友人隨意偷拍我的照片，原來閒時我都是輕蹙著眉頭、噘著嘴唇的模樣。其實我是在認真地思考著事情吧，卻不自覺地擺出了不太好親近的模樣，也許長期給人誤解了，也懵然不知呢。

我又突然記起那位曾在安老院遇上的靚婆婆，她的臉上滿布歲月痕跡，卻絲毫沒有憔悴的感覺。她容光煥發、朝氣蓬勃、笑盈盈地跟我談話，慈祥可親。再細看，她臉上的皺紋全部都是向上翹的，我叫那些是笑紋。靚婆婆一副可愛笑佛的模樣，相信是經年累月以善念修成的。

我要學靚婆婆！從此我會無時無刻提醒自己，嘴唇兩角不要向下垂，要謹記微微向上翹呀！日復一日，嘴角就不期然浮起了自然的笑意來。

不得不鄭重提示，這笑意是要從心出發才奏效的，有些人只會對他們認為重要的人笑，對著瞧不起的人會迅速黑臉，這類人的假笑太醜陋了。

自從我保持嘴角微微向上翹之後，神奇的事情徐徐發生了。在路上，迎面而來的人會主動跟我微笑點頭。我從前還以為那裡的人較冷傲，不會跟你打招呼，原來是自己的惡樣趕客呢。

那天有位家鄉乃土耳其的技工來我家修理電器，他勤快利落、高高興興的，離開時他說：「太太，好喜歡妳的微笑，給我好多鼓勵呀！」

請不要小覷臉上的微笑，也許那能改變世界呢。

土耳其

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