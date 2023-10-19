今年以來，香港 演員在世界知名影展 的頒獎典禮奪冠連連，為香港影壇書寫歷史。

奧斯卡 頒獎典禮是世界電影激烈競賽的殿堂，3月中旬，第95屆奧斯卡頒獎典禮，「功夫女王」楊紫瓊憑藉「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）奪下奧斯卡最佳女主角，成為首位華裔奧斯卡影后。

今年61歲的楊紫瓊，在1980年代初，即勇闖香港影壇，以「功夫絕技」為香港留下不少精采絕倫的武打電影。

1990年代末，楊紫瓊打入好萊塢發展，從起初的「跑龍套」，到電影故事中的「小人物」，均有她的身影，直至她主演「媽的多重宇宙」拿下奧斯卡影后。楊紫瓊站在領獎台上，手捧小金人獎盃激動地說：「感謝香港大家庭，我站在你們的肩膀上，拉了我一把，香港是我電影生涯的起點。」

老牌香港武打明星洪金寶今年已73歲高齡，他9歲從影，是香港影視圈人人皆知的小童星。他拍過「老虎田雞」、「搏命單刀奪命槍」、「鬼打鬼」等影片，為香港影壇留下濃墨重彩的一筆。他在第33屆亞太影展勇奪「最佳男主角獎」；同年，他又在第八屆香港電影金像獎中獲得「最佳男主角獎」。

今年3月初，亞洲電影大獎盛典把「終身成就獎」頒給了洪金寶。年逾古稀的他，忍不住熱淚盈眶地說：「想不到在這個時候，我還可以得奬。」

說起「香港影帝」梁朝偉，影迷們都對他主演的電影「悲情城市」、「三輪車伕」、「色‧戒」印象深刻。梁朝偉是海內外觀眾所熟知並喜愛的演員。特別在李安導演的電影「色‧戒」中，他與湯唯的激情戲，演得入木三分，給觀眾留下真假難分之懸念。

1995年，梁朝偉以電影「重慶森林」勇奪第14屆香港電影金像獎「最佳男主角」、第31屆台灣電影「金馬獎最佳男主角獎」。今年9月初，61歲梁朝偉更在第80屆威尼斯影展上獲頒「終身成就獎」。

今年是香港電影圈呼風喚雨的周潤發「演藝生涯50年」，現已68歲的周潤發，出生在香港小漁村南丫島，18歲登上大銀幕。他憑「英雄本色」、「龍虎風雲」及「阿郎的故事」三度獲得香港電影金像獎最佳男主角，並以「等待黎明」、「秋天的童話」兩次獲得台灣金馬獎最佳男主角，其「喋血雙雄」、「臥虎藏龍」、「安娜與國王」等經典電影，也膾炙人口。吳宇森執導的「英雄本色」他飾演Mark哥（小馬哥），該片打破香港票房紀錄，更開創黑幫英雄片的潮流。

10月初，第28屆釜山影展周潤發獲頒「亞洲電影人獎」。周潤發接過此獎座後說：「謝謝香港給我很多機會，也謝謝香港電影界給予我幫助。」

綜觀香港演員在國際影展屢獲大獎，給人一種港片「黃金時代」又將來臨的感覺；再則說明港星演技精湛，實力派大有人在。

據觀察，這些榮獲世界級大獎者都已過了耳順之年，似乎有點「老來紅」，這也許是銀幕表演經驗的累積吧！