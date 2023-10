今年以來,香港 演員在世界知名影展 的頒獎典禮奪冠連連,為香港影壇書寫歷史。

奧斯卡 頒獎典禮是世界電影激烈競賽的殿堂,3月中旬,第95屆奧斯卡頒獎典禮,「功夫女王」楊紫瓊憑藉「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)奪下奧斯卡最佳女主角,成為首位華裔奧斯卡影后。

今年61歲的楊紫瓊,在1980年代初,即勇闖香港影壇,以「功夫絕技」為香港留下不少精采絕倫的武打電影。

1990年代末,楊紫瓊打入好萊塢發展,從起初的「跑龍套」,到電影故事中的「小人物」,均有她的身影,直至她主演「媽的多重宇宙」拿下奧斯卡影后。楊紫瓊站在領獎台上,手捧小金人獎盃激動地說:「感謝香港大家庭,我站在你們的肩膀上,拉了我一把,香港是我電影生涯的起點。」

老牌香港武打明星洪金寶今年已73歲高齡,他9歲從影,是香港影視圈人人皆知的小童星。他拍過「老虎田雞」、「搏命單刀奪命槍」、「鬼打鬼」等影片,為香港影壇留下濃墨重彩的一筆。他在第33屆亞太影展勇奪「最佳男主角獎」;同年,他又在第八屆香港電影金像獎中獲得「最佳男主角獎」。

今年3月初,亞洲電影大獎盛典把「終身成就獎」頒給了洪金寶。年逾古稀的他,忍不住熱淚盈眶地說:「想不到在這個時候,我還可以得奬。」

說起「香港影帝」梁朝偉,影迷們都對他主演的電影「悲情城市」、「三輪車伕」、「色‧戒」印象深刻。梁朝偉是海內外觀眾所熟知並喜愛的演員。特別在李安導演的電影「色‧戒」中,他與湯唯的激情戲,演得入木三分,給觀眾留下真假難分之懸念。

1995年,梁朝偉以電影「重慶森林」勇奪第14屆香港電影金像獎「最佳男主角」、第31屆台灣電影「金馬獎最佳男主角獎」。今年9月初,61歲梁朝偉更在第80屆威尼斯影展上獲頒「終身成就獎」。

今年是香港電影圈呼風喚雨的周潤發「演藝生涯50年」,現已68歲的周潤發,出生在香港小漁村南丫島,18歲登上大銀幕。他憑「英雄本色」、「龍虎風雲」及「阿郎的故事」三度獲得香港電影金像獎最佳男主角,並以「等待黎明」、「秋天的童話」兩次獲得台灣金馬獎最佳男主角,其「喋血雙雄」、「臥虎藏龍」、「安娜與國王」等經典電影,也膾炙人口。吳宇森執導的「英雄本色」他飾演Mark哥(小馬哥),該片打破香港票房紀錄,更開創黑幫英雄片的潮流。

10月初,第28屆釜山影展周潤發獲頒「亞洲電影人獎」。周潤發接過此獎座後說:「謝謝香港給我很多機會,也謝謝香港電影界給予我幫助。」

綜觀香港演員在國際影展屢獲大獎,給人一種港片「黃金時代」又將來臨的感覺;再則說明港星演技精湛,實力派大有人在。

據觀察,這些榮獲世界級大獎者都已過了耳順之年,似乎有點「老來紅」,這也許是銀幕表演經驗的累積吧!