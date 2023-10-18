最近參加一個禪修營，每日打坐、冥想、聽佛經、過午不食。法師Ajahn Brahmali是挪威人，師承泰國 南傳佛教大師阿姜查(Ajahn Chah 1918-1992)門下，是阿姜查的徒孫。

「阿姜」在泰文指老師，而阿姜查則是泰國近代公認的阿羅漢。他9歲出家，20歲正式受戒，1946年通過最高級正規佛學課程考試，開始托缽行腳、尋師訪道。其修行特點，是依循佛教森林比丘傳統，在森林尋找安靜隱蔽之地獨自修行，甚至住在老虎和眼鏡蛇出沒的叢林，利用對死亡的省思來克服恐懼，洞察生命意義。

隨著信徒漸多，阿姜查後來在家鄉建立巴蓬寺。據說這佛寺有個特色：甫進寺門，便見一具人體骷髏。許多訪客初到該寺，乍見骷髏便感驚嚇，奪門而出。這使我聯想到古希臘文化旅遊家Pausanias曾描述古希臘德斐爾(Delphi)的阿波羅神殿看到的神諭，譯為英文是Knowing Thyself，中文意思是「認識你自己」。

古希臘智慧的「認識你自己」，當代哲學家周國平做了三種解讀：第一是人要有自知之明；第二是每個人身上都藏著世界的祕密，因此都可通過認識自己來認識世界；第三是每個人都是獨一無二的個體，都應該認識自己獨特的稟賦和價值，從而實現自我，真正成為自己。無論哪種解讀，認識自己都是有價值的。

無論如何，認識自己是難的。尤其是自己身上那些盲點、禁地、被打壓的黑暗底層，認識它們需要睿智、洞見，專門的知識，或者還需要勇於直面羞恥、自我解剖的勇氣。

至於阿姜查的入佛寺而見骷髏，也是認識自己的方法之一，給人以啟示，教人除掉一己色相，進入內在世界，回到本來面目。如今現代人大多迷失，幾乎都不認識自己，人不似人有如「喪屍」。