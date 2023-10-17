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打草驚蛇

〈六合飛翔〉岑逸飛

如今所謂「打草驚蛇」，指的是不可輕舉妄動，否則會讓敵方發現我方企圖。不過這個解釋與《三十六計》中「打草驚蛇」的原意不符。「打草驚蛇」的原意多半來自農村，因為人們在山村走山路，總是拿著竹棍邊打雜草邊行走。因為雜草叢毒蛇出沒，大多體形小，似土色或草色，潛伏草叢，襲擊路人。

由於毒蛇咬人可以致命，人們打草，是為了讓蛇受驚逃走，而受驚嚇而跑出來的蛇，會被人一棍打死。再看今日社會，充滿陰謀詭計，像草叢潛伏的毒蛇，隨時會有無辜者被傷害，而揭露陰謀的最好方式，是打草驚蛇，因為搞陰謀的人，和做賊一樣心虛，只要我方虛張聲勢、謹慎防範，可以使對方中止陰謀。

唐代段成式的筆記小說《酉陽雜俎》，便記載王魯為當塗縣令，搜刮民財，貪汙受賄。有一次，縣民控告他的部下主薄貪贓。他見到狀子很驚駭，批了八個字：「汝雖打草，吾已驚蛇」，因為狀子所列罪款都與他有關，而他就像藏在草叢的蛇，受到驚嚇。

另一個「打草驚蛇」的提法，見於《祖堂集》。此書記述自迦葉至唐末五代共256位禪宗祖師事跡，在中國久已失傳，由日本學者於1920年代於朝鮮發現。據此書所載，唐末五代僧仰山問眾僧：何謂剎說、眾生說、三世說？雪峰禪師答曰：養子代老，結果被仰山掌摑兩巴掌。另外兩個僧人報慈與卧龍討論雪峰被掌摑原因，卧龍說他是答錯了，報慈則說是想打草驚蛇。

佛學教人無過去心，無現在心，無未來心，要活在當下。說「養子代老」是看未來，仰山掌摑雪峰是摑醒他只看當下，掌摑如打草，所驚之「蛇」應是一條有悟性的靈蛇。

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