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買音樂會門票、找旅館…4種詐騙正猖獗 民眾難設防

餐廳突傳優惠訊息？當心詐騙 北加灣區多店被冒用

向High Tea說No

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

女性友人甫抵倫敦，立即跟我相約，她表示要先品嘗英式傳統下午茶，卻被我一口回絕。

「妳不是很喜歡High Tea(下午茶)嗎？妳轉性了呀？」友人忍不住叫道。

她確實說對了，我曾經鍾情於英式下午茶，倫敦最受歡迎的十大High Tea，我都逐一前往朝聖，但這已是過去式了，對！我是變了。

性價比是最大考慮因素，以前最貴的酒店下午茶，不過平均港幣500元就喝得到了，但自從疫情過後，全部都大幅加價。The Ritz以71英鎊起跳、Savoy要最少80英鎊，而Sketch（The Gallery）就要90英鎊，若再加杯香檳，肯定每人要港幣上千元了。

那麼傳統下午茶有供應什麼美點呢？首先是all you can eat的手指三明治，不過即使是最高級、最精緻的，材料也離不開煙燻鮭魚、燒牛肉和雞蛋沙拉，吃一輪就飽了五成。隨後那個三層高的甜點架，確實會令人短暫亢奮，不過打完卡後，又發現沒吃多少，就膩到說不出話來。尤其是當自己也懂得焗scones(司康)後，它的魅力已驟減。

女人算完再算，吃進肚裡的東西怎樣也不值那個價吧！當然，在倫敦要找三、四十英鎊的High Tea，絕對不難，但倘若環境不夠高雅、糕點又不屬高質，那就更加毋須屈就了。

那個中午，我和友人坐在由教堂改建的典雅、美麗建築裡，悠閒地享受兩道菜午餐─精美鵝肝醬、法式鴨胸和法式蘋果派，埋單每人港幣500元。這家一星米其林餐廳Galvin La Chapelle的性價比高，比起High Tea划算得多了。

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