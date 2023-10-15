記得筆者第一次投稿到香港 副刊版，寫的是灣仔運動場，緣起於有地產商打運動場主意，建議政府遷走球埸，出賣該塊土地發展為商業用地。灣仔運動場占地廣闊，位於紅磡海底隧道香港出入口，與香港會議中心為鄰，屬黃金地帶，若地產商投得此地，商業利益極大，可是香港巿民將喪失運動場地，各團體再沒有機會在這裡開運動會。

我在文中回憶曾經在該運動場參加公司運動會，跑60公尺拉傷腿部，表示反對運動場的拆遷。後來政府尊重民意，至今灣仔運動場仍然保留下來繼續為市民服務。

我在香港居住近30年，在港結婚生子，熟悉也熱愛香港，等同自己故鄉。接著嘗試寫下香江點點風情，如渡輪、機場、鐵路、風景點和歷史文物。

香港副刊版刊登的專欄文章，都是自己的榜樣。我喜歡趙自珍的文章，她勤於筆耕、題目精準，短短的二、三百字寫作生動，人物有個性，精采對話像個故事。鄧藹霖寫家庭倫理、親子關係，行文生動活潑，富教育性，是心靈的好導師。岑逸飛寫作宜古宜今，佛家禪宗意味深厚，近期看到他寫張春橋和世界遊記，十分精采。

拜讀過同版筆名為爐烽老叟的文章，他國學根底佳，文筆老練，寫的都是真知灼見。有一次他文章提到澳門 抗日戰爭勝利後遊行，推想他與我年齡相若，生活軌跡可能部分有重疊，想與他聯繫交友，請求香港副刊版編輯幫助討取電郵地址，老編熱心轉介，很快收到他的回郵，互相交換心得。他住舊金山，我住洛杉磯，探望他不難。

但知道他身體欠佳，下身肌肉 腫脹疼痛，須定期覆診，多次表達痛不欲生。又遇上疫症，困足三年，只能網上神交。他在內地有親友是滿族愛新覺羅其中一房，有顯赫歷史，礙於條件限制，家史快要淹沒於歷史中。他竟然在香港和美國花了許多時間，在圖書館中和舊書攤裡尋回許多珍貴資料，重現家族歷史，並編列專書和光碟。他還特意給我寄來一套留念。疫症後期，多次給他電郵未見回覆，心中有不祥預感，不久他家人代答，走了！痛失一位從未謀面的老友。