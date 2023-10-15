他中了獎，那不是普通的一個獎，而是中了一連串的巨獎，包括一層樓、歐洲旅遊機票加五星豪華酒店、情侶名表、名貴首飾和兩部iPhone 15，還有大量現鈔和一大堆名貴禮品。

他究竟中了什麼獎，獎品會如此豐富呢？無他，年僅28歲的他，不過是剛跟比他年幼兩年的女友結婚而已，那些獎品統統都是結婚禮物。

他甫宣布結婚，爸媽兩邊家族上下都歡喜若狂。這個男丁畢竟是他們唯一的希望，難得他不是一般年輕人的吊兒郎當，他肯結婚，真是天大的喜訊。

爸媽立即收回那層出租單位，並且來個豪裝大翻新，送給兒子和媳婦作為安樂窩。爺爺嫲嫲搶著說要負責50桌酒席的開支，孫仔結婚擺酒這回事一定要搞得有體面呀！那邊廂，公公婆婆則送了一封特大利市（紅包），大到孫仔半天都仍會笑不攏嘴的。

50歲的阿叔抱獨身主義，唯一嗜好就是買名表，他慷慨給姪仔送上一對名貴情侶手表。同樣是獨身的姑姑送上歐洲旅遊蜜月機票再加上各地入住的五星豪華酒店費用。

媽媽那邊的家族，姨媽膝下無兒，姨把甥仔當成兒子，結婚禮物是新居全屋最新型號家電，全部經由她親自選購，極為細心。至於未婚的細姨就已搶先訂購了一雙iPhone 15，準備第一時間送上。