鄭板橋「大幅六兩」的書法拓印。（圖：作者赫連擁提供）

最早認識鄭板橋並非來自那傳世名句「難得糊塗」，而是一本1966年在台灣出版發行的《鄭板橋竹譜》。小學六年級時美術課開始教畫國畫，臨摹竹子是基本練習，鄭板橋的竹子簡單大器深得我心。一篇「大幅六兩」的書法拓印，排在竹譜的最後兩頁，年少時學畫不曾注意，最近收拾藏品翻到之後大為驚艷。

這本私藏背後最精采的故事，是它明明在台灣出版，卻因故飄洋過海流落到了香港的某一舊書攤裡，讓1970年代出差的父親買下帶回了台灣，這一兜轉簡直太離奇。而1983年舉家遷美前，不知為何我又順手將它塞進行李箱裡，縱使那時的我已擱置練習國畫多年。

在美國度過青春期之際，見識到了兩岸民間的「三通」，一下子記起了該畫冊的圖源，竟然是嚴禁民間往來時代、幾經輾轉取得的影印拓片，分外珍貴。

最愛鄭板橋不諱表明「白銀好過禮物食物」，送現銀「能鼓舞出好作品來」這句話非常可愛，絕對可以作為現今藝術愛好者與收藏者們，正確對待藝術創作者的參考指標；禮物被他視作「糾纏」，這「糾纏」選詞相當到位，不因時空地域更迭而過時，至今仍繼續驗證為至理。文人一樣要吃飯，也想過得滋潤富裕；「未必所好的禮物」收也不是、捨更麻煩，不乾不脆的人情多的是鬧心和為難，硬是用來付帳或抵債最最可惡。

他也強調厭惡殺價，沒那個美國時間跟你軟磨硬泡，就差沒接著說「愛買不買、再囉嗦就放狗咬人」了！要畫，付錢買就是了，在這個時候來套交情可不行。「任渠話舊論交接，只當秋風過耳邊」道出了多在應付人情的辛苦和無奈，文字縱顯高傲，但看得出來，鄭板橋的專業創作生涯中應該是遇到了不少俗爛客戶，才被逼出如是條款來。

綜觀古代書畫家，鄭板橋雖不是第一位公開「價目表」的人，但他能把「潤筆」一事編排得如此立場通透，堪稱千古第一。

想像時空倒移，如果鄭板橋有機會移民美國工作生活、亦或退休 養老，那麼他的書畫生涯是否會比較順遂呢？

不由得要提這則親身經歷，多年前參加舊金山灣區 一大型華人社區活動，適逢國內小有名氣的某書畫家來美探親，被主辦單位邀請到現場揮毫，書畫家大方將所有墨寶捐給主辦方當眾義賣籌款，其中有一幅籌得五千美元。當時就聽到身旁有位大爺小聲對隨行的女伴說了句：「才花不到幾分鐘寫出來的毛筆字，竟然值這麼多錢啊！」

同一天我還聽到這樣的話：「哇！一張紙上隨便撇幾撇墨，就能騙到那麼多錢喔！」

那一刻，我聯想起鄭板橋的價目表，以及想像他那一輩子所能遇到的各種「奧客」。