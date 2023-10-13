金門大橋兩旁都裝設防護網，像撒下天羅地網，大煞風景卻也很無奈。（圖：作者盧威攝影）

最近看到一則消息，一位在倫敦的香港 女學生，由於對完全陌生的土地，感到水土不服，在求學謀生上遭遇意想不到的挫折，真有點水到盡頭，想一了百了，萌起自殺的念頭。正在孤立無援下，在生死一念之間，她突然想起香港瑪利亞防止自殺會熱線電話，她鼓足勇氣撥通了電話求助，結果與接話員聊了十多分鐘，傾訴生活中的苦處。聊著聊著，她終於放棄走極端的念頭，周圍朋友都為她捏一把汗。

世界預防自殺日剛過，這一天，全球各地都行動起來，預防自殺，勸導有尋短見傾向者「放下包袱，回頭是岸」。宣導為企圖「不歸者」，及時精神治療和隨訪護理，以確保生命走鋼絲者安全著落，維護生命，重新揚起生活的帆船。

香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心日前發布香港的最新自殺數據，真是怵目驚心。據死因裁判法庭今年7月31日前提供的死亡登記數據，去年香港自殺率約為14.5，較上一年增加17.9%，即每10萬人就有14.5人死於自殺，為16年來新高。

一般來說，一個人欲走上絕路，一定事出有因。也許有人學業碰到瓶頸，面臨被「高分」淘汰， 一時難以過關，便一「走」了之；在經濟通貨膨脹衝擊下，也有人支撐不住經濟「高氣壓」，感到壓力實在太大，不如「無債一身輕」，便想了斷自己；受新冠疫情影響，有人健康明顯受到傷害，有的甚至病魔纏身，特別是抑鬱症患者，求醫治病仍不見好轉，對生活喪失信心，便想用不理性方法「解決」完事；更有人家庭或婚姻觸礁，做出傻事，令人痛惜。

誠然，「生老病死」是人生自然規律。而尋求非正常手段去尋找「出路」，直赴黃泉，就值得深思熟慮，嚴格反省自己，回到正確的生活軌道上來。我十分讚賞香港瑪利亞防止自殺會熱線電話，這可不是一個普通電話，而是挽救人命，與性命拔河的「生命熱線」。接線員要在短短幾分鐘「黃金時間」內，用心熔化對方的防線，用短短數語，「激活」對方，讓他猛然醒悟過來，感覺人間還是那麼甜蜜美好，接線員講話溝通能力了得。

實際上，這類「自絕」了斷生命的人與事，在「地球村」幾乎天天在「上演」。世界聞名的旅遊景點--舊金山金門大橋 ，已有86年歷史，雄偉壯觀，風景秀麗。大橋自通車以來，就有超過2000人從橋上跳海自殺，這是件難以想像的事。金門大橋之所以成為自殺「熱點」，也許是人到臨頭，也要選擇最美的地方「瀟灑走一回」，再告別人生。

不久前，我去舊金山旅遊，登上金門大橋，這裡確實風景如畫，令人心曠神怡。但大橋兩旁都裝設防護網，兩排大網把大橋罩得死死的，真像撒下天羅地網，以防有人跳橋自殺。不時還有安全人員在大橋上開車巡視，尋覓可疑的人。此時此景，直覺得大煞風景，卻也很無奈。

不過，無論是架設「生命熱線」也好，還是布下防跳安全網也罷，都是為了拯救生命，只不過方法不同而已。但願大家生活靜好，天天開心，讓愛充滿人間。