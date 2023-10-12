「三十六計」一書是誰人所作，至今仍是謎。「南齊書．王敬則傳」提到「三十六策」，謂「敬則曰：『檀公三十六策，走是上計。』」「檀公」指南朝宋時名將檀道濟，「走為上計」指檀道濟伐魏不利，主動退兵，「三十六計」的典故由此而來。

如今坊間流傳的「三十六計」一書，按計名排列，共分六套，即勝戰計、敵戰計、攻戰計、混戰計、並戰計、敗戰計。前三套是處於優勢所用之計，後三套是處於劣勢所用之計。每套各包含六計，總共三十六計。

其中每計名稱後的解說，都是依據「易經」的陰陽變化之理及古代兵家的剛柔、奇正、攻防、彼己、虛實、主客等對立關係相互轉化的思想推演，含有軍事辯證法的因素。解說後的按語，多引證宋代以前的戰例和孫武、吳起、尉繚子等兵家的金句。

「三十六計」之中，如「圍魏救趙」，是戰國時輔助齊國的孫臏所提出的計謀；而什麼「連環計」、「苦肉計」、「空城計」之類，都見於三國時期；至於「暗渡陳倉」，則是楚漢相爭時韓信的計謀。所謂「三十六計」，相信是從戰國時代開始，歷經漢代、三國、南北朝至隋唐時各種計謀的集大成。

估計「三十六計」成書於唐代。證據之一，「三十六計」的第一計「瞞天過海」，其中的「天」是天子唐太宗，謂唐太宗率軍遠征遼東，渡海時信心不足，而薛仁貴以歌舞分散其注意力，暗中渡海。另一證據，則是第十三計的「打草驚蛇」，也可能出自唐代。

兵書「孫子兵法」深刻總結春秋時各國交戰經驗，集中概括戰略戰術的一般規律。而「三十六計」則堪稱一部奇書，既講兵家韜略，又大講詭道。