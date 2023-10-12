天賜表弟，並非上天賜給我一個表弟，而是我這位表弟名字就叫天賜。我估計當年八姨在香港 生表弟時，內心狂喜，認為他的到來是上天所賜，於是起名為「天賜」。

表弟小我十來歲，我第一次見他，是他隨母親回廣州探親時。那時他大約六、七歲，梳一個小分頭，穿一套非常整潔講究的小西裝，好像還繫著一條紅色小領帶。五官端正，鼻梁高高，聰明伶俐，精神十足，靚靚的優秀香港仔一名。令我驚喜的是，前不久我們再聯繫，他已是日本三菱委派為澳門 輕軌工程設計總監。我的印象中，這個表弟一直是很優秀的。

但這個認識在我最近與他深入的交談後，被短暫地顛覆。

他告訴我，身為在香港出生長大的家中獨子，曾經完全不是現在積極有為的樣子。少年時，他不甚好學，功課作業得過且過，仗著有點小聰明，每逢考試勉強過關，最後高中以「光頭」成績畢業（「光頭」就是沒有一科優異）。

社會是最好的學堂，19歲在香港從事的一份工程技術單調重複的學徒工作後，他萌生了不甘就此潦草一生之想法。於是日間到工地上班，晚上在理工進修。

人生的轉折應是25歲那一年，他毅然申請了政府助學金，並請求父親以積累了幾十年的老本相助，遠赴英國修讀工程學士。

人貴有上進心，他沒有辜負自己及家人，在英國期間他挑燈夜讀，學士學習以優異成績畢業，從此走上積極進取的人生道路。

從英國讀書歸來，先是獲聘新加坡 一政府公司，並舉家入籍新加坡，後轉入日本三菱新加坡公司，一幹就是21載。

期間他在專業技術管理領域不斷進步，人生積極追求。三菱重工將他派往新加坡、日本、中東杜拜等不同國家，參與了多個國際大型軌道交通系統基建。在杜拜，他獲得了杜拜地鐵陸路交通局頒發的「傑出工作表現獎」。

與他更多的聯繫是他從杜拜工程完成承接澳門輕軌建設工程後，我們在澳門相聚。我已退休，他卻還是忙得不亦樂乎。短暫幾天，只見他一會要進行測試，一會要開馬拉松協調會，一會要到日本本部出差。我當然瞭解，此時他已貴為三菱澳門輕軌技術高管「澳門輕軌工程設計總監」。

所以在澳門期間，他不但盡量發揮所學所長，按質量按進度完成設計，還積極培訓年輕工程人才。他認為，今天能為澳門的城市建設出一分力，是他人生的機遇更是一種榮幸，澳門輕軌工程讓他的職業生涯到達了最高點。

他告訴我，兩歲時，父母帶他首次離港赴澳門遊，留下一張他坐在加思欄花園八角亭前面草坪的小孩照。這是他一直珍藏的童年照。

他感慨自己是祿馬交馳命格，雖然勞碌奔波，但命運不錯。更感慨公司在50年後，安排他回到他一直難忘的加思欄八角亭，是命運對他的眷顧。

我的這個表弟，雖然1997年前就移民新加坡，與當地姑娘蒂絲結婚，近年又擬在澳門退休養老，我仍然把他看成是一名優秀的港人。因為正是當年香港充分的市場競爭環境、對專業與知識的尊重以及完全國際化的城市定位氛圍，給予了他不懈的奮進精神、不斷的專業追求及廣闊的國際視野，使他職業生涯不斷進步，足跡遍及世界。