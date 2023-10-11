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公民與順民

〈六合飛翔〉岑逸飛

浮士德在德國的民間傳說，是個會魔法的煉金術師，但到了18世紀的歌德手裡，卻變成了一位遲暮的哲學家，風燭殘年之際回首過往的歲月，竟然找不到有什麼可以讓他留戀的片段，一生不斷追尋知識，最後才有了莊子「生也有涯，而知也無涯」的慨嘆；而世事變幻，也令他有了佛家的「無常」之悲！

歌德不像英國劇作家馬洛(Christopher Marlowe，1564-1593)那樣英年早逝，29歲便撒手塵寰，看到的只是世俗所追尋的榮華富貴；而歌德則活了83歲，用近60年寫作詩劇《浮士德》，對「幸福」的答案賦予了深刻的寓意，因為浮士德已不再希罕魔鬼所奉上的財富、名譽和地位，他以靈魂作交易，所要求的是兩種無價之寶，一是青春，二是愛情，讓他返老還童，真正去體驗生命的真諦。

在法國作曲家古諾的《浮士德》五幕劇裡，他略去歌德原著的第二部分，不提浮士德與歷史上著名美女海倫戀愛，並且生下了一子，繼而抗拒魔鬼的誘惑和有所反思，而是集中在第一部分，寫浮士德的命運正好沉淪在欲望與誘惑裡，最後還是陷入魔鬼所設下的圈套而不自知，用靈魂換來的青春和愛情仍趨於幻滅，給人帶來無比的唏噓和震撼。

其實《浮士德》劇裡的魔鬼只是個象徵，其本來面目就是我們的心魔，利用人性的弱點和貪婪使人不斷異化，既可讓人亢奮，又可讓人沮喪。

我在澳門觀看古諾的《浮士德》五幕劇演出，全場矚目的是演魔鬼的韋恩‧泰格斯(Wayne Tigges)，可謂技壓全場，搶盡風頭。此君出身於美國愛荷華大學音樂系，近年聲名鵲起，不僅有性感臉龐，而且男性的低中音具有磁力，中氣充沛，聽出耳油。

澳門 德國

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