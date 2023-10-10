好萊塢 經典電影《十二怒漢》(12 Angry Men)，十多年前在中國改編為《十二公民》，最近我看了一小段，心中就在嘀咕，怎麼片頭片尾都沒有說明？似乎中國真的不太重視智慧財產權。

電影《十二怒漢》的經典，在於體現司法應有的嚴謹以及對生命尊崇。

只是中國不是採用普通法，「無罪推定原則」的陪審員制度在中國沒有，所以影片巧妙地將原來法庭放在大學裡做虛擬法庭，目的為了讓《英美法》課程順利完成，由12名家長組成虛擬陪審團，並將案件改為「富二代殺養父案」。

問題出在「公民」這字眼。西方對「公民」(citizen)有嚴格定義，其概念來自古希臘城邦，「公民」連繫著「公民權」(citizenship)，包括有法律權利、政治權利、社會權利，其中特別是政治權利，享有結社、選舉和參政的權利，這在中國一向沒有，古代的王權政治有的是「臣民」，今日的共產管治有的則是「順民」。

「臣民」泛指國君統屬的臣下和百姓。晉朝葛洪《抱樸子．嘉遯》：「普天率土，莫非臣民。」

在古代，「臣」的本義就是「奴隸」，「臣」的古字表示奴隸在主人面前不敢抬頭。至於順民，是指聽天由命、安守本分的人。《列子．楊朱》：「不逆命，何羨壽？不矜貴，何羨名？不要勢，何羨位？不貪富，何羨貨？此謂之順民。」

做「順民」就不能做怒漢，做怒漢很容易變成反革命。所以片中的陪審員，心底裡根本不敢對案件提出質疑，影片裡提出質疑的仍是電影《十二怒漢》的八號陪審員，但他的真正身分，到影片結尾，便來了一個「畫龍點睛」，他原來是個檢察官。這裡的訊息就很清楚：在中國，真正能伸張公義的，畢竟還是檢察官。