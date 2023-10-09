香港 位於亞洲中心地帶，海運四通八達，中西人文薈萃。港人既受中華文化薰陶，同樣又接受西方哲學思想，欣賞海外文化。

1970年代，香港與台灣往來聯繫密切，台灣經濟發展迅速，工業產品如塑膠、紡織品、機器、衣服和鞋製品等銷往香港。兩地交流密切。台風吹到香港，連「姊妹」和「讀者文摘」等雜誌也受到香港人歡迎。

太古洋行特地開了一條海上客運航線行走香港、基隆，客輪命名為「台灣」號；後來因為港台兩地航空公司加開很多班機，海運客人下降而停辦。

那時許多台灣歌星到香港開演唱會，尤其女歌者登台演出大受歡迎，姚蘇蓉的「今天不回家」、楊燕的「蘋果花」風行一時。

鄧麗君最受港人愛戴，初到香港十多歲，她紮著兩條小辮子，歌聲柔和、深入人心。受港人推介，鄧的唱片被偷偷帶入內地，再翻錄成錄音帶；當時鄧麗君的歌聲猶如一股清泉，立刻傳遍神州大地。

鄧麗君的歌曲中，我最愛那首「但願人長久」，把宋代文學家蘇東坡「水調歌頭」中，明月幾時有的感情意境發揮得淋漓盡致、沁入人心，最適合在中秋節吟誦。有一段時間我經常駕車來回洛杉磯 和聖地牙哥 之間，兩個小時車程只聽鄧麗君的兩張唱片；「梅花」一曲出自劉家昌大師，由鄧麗君演唱，也是我的最愛。

鄧麗君退隱後長住泰國清邁，酒店經理請她在除夕晚會客串一曲，演唱的就是「梅花」，因客人全是國際友人，不知鄧麗君是大歌星，大家沒想到這次演出竟是她生前唱的最後一曲。

鄧麗君唱的都是動人的歌曲，但如果有一流填詞人為她寫詞、名家作曲，配合管弦樂團樂隊伴奏，推出新的歌曲，自能更上一層樓，鄧也會登上世界歌曲演唱最高殿堂；可惜她過早離世，是世界歌壇一大憾事。

香港邵氏電影公司製作大量國語片，不少台灣女星到香港發展，如何莉莉、鄭佩佩等。邵氏又有自己的南國演員訓練班，培養港男港女為邵氏當家名星，如岳華、李菁。加上香港無線電視誕生，台灣歌星多了一個表演舞台。

台灣男歌星張帝憑腦筋靈活另創新路，在電視機前請觀眾即席出題目，他馬上按觀眾的題目，即場唱出相應的歌曲，有聲有調，有詞有意，被香港觀眾譽為「急智歌王」。

台灣來了個名叫林沖的奶油小生，他憑俊帥臉蛋為邵氏開拍「大盜歌王」一片，演大盜又扮歌王。這位俊美男星受到邵氏女星包圍，鋒頭甚勁，可惜片子拍完，星夢破碎，黯然回台；幾十年後我偶然在一個台灣電視台看到林沖接受訪問，一個皺紋滿面、頭髮全白的老頭話說當年。認真細看，很難找到當年林沖的影子，明星如美人，不許人間見白頭。