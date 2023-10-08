四年一度的亞運會在杭州進行，引起民間青少年一陣體育競賽熱潮，甚至對其他競技活動也感到特別有興趣。

記得我在香港 青少年時代，對三項競技活動特別感興趣，分別是：鎅紙鳶（放風箏）、閘車（腳踏車競技）和「打波」（打籃球）。

按我喜歡的程度來憶述：

首項「鎅紙鳶」是我的最愛，香港人稱風箏為「紙鳶」，意思是用竹和紙糊製的展翅飛鳥，原本是一種春秋野外的優游活動，不很適合樓宇密麻麻的九龍城，但它卻成為我童年喜愛的活動。

九龍城的樓宇雖然多，但因鄰近機場，建築高度受到限制，只能建造向橫發展的四層樓宇，於是做成很多大面積的天台，成為當地居民休閒的空間。

有一年中秋節，我們一家人提早上天台乘涼兼賞月，發現鄰家有人天黑前在天台放紙鳶，雖然環境不理想，但四處有廣濶的天空，沒有建築物阻擋，藍空白日下放紙鳶倒還不錯，於是約了幾個同學，放學後晚飯前上天台試玩這遊戲。

發現九龍城天台放紙鳶，與一般爭姸鬥麗的風箏玩法不同，而是採取戰鬥形式，他們稱之爲「鎅紙鳶」，是一種鬥智逞強的遊戲，以殲滅對方為目標。玩法是利用牽連紙鳶的魚絲線鎅（割）斷對手的魚絲線，使對方的紙鳶失控而被殲滅，存活的一方為贏家。

這種遊戲輸贏要講究技術、配備，包括紙鳶的設計和紙鳶線的堅韌度，戰鬥公平，視乎使用的角度和技巧，但取勝不易，有時雙方的紙鳶須糾纏一段時間才分勝負，因此很有吸引力和挑戰性，喜歡玩的人很多。

以後每天放學回家後，便約幾個同學上天台玩鎅紙鳶，樂此不疲，直至夜幕低垂為止。

次項是「閘車」，所謂閘車的「閘」，如門閘，有攔截的意思，是鬥腳踏車（單車）玩意。玩法是用控制腳踏車的技術，攔截阻擋對方的腳踏車前進，使對方失去平衡而倒下，視為勝利。有時甚至需要利用腳踏和方向桿配合技術，把腳踏車短暫停頓，令對方支撐不住而倒下，技術上有相當難度。

我們通常用租來的腳踏車，三五成群在廣闊的運動場上競技；你攔我截，相當刺激好玩，有時可能會不慎跌倒受點輕傷，是這玩意的缺點，但愛好者仍樂此不疲。

最後一項是「打波」，意思是打籃球，用野戰形式的玩法。

所謂「野戰」形式，即不是先組織籃球隊，然後參加球隊比賽，而只是單獨一人到公衆籃球場，參與射籃球練習。經過一段熱身後，參與射球練習者自行分成兩隊競賽，每隊隊員多寡，視乎當時參與射球練習的人數而定，最少是兩人一隊，最多是五人一隊如普通球隊，玩累後散隊各自回家，各得其所。

很多時參與打波的人，事前互不相識，相當奇趣，好處是單身一個人，只要開始時參加坊衆射球練習，當人數足夠時便分隊比賽，其樂融融，是為「野戰式打波」。

相信世界上有許多籃球名將，出身前可能都是打這種野戰波的一員，信不信由你。