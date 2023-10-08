好友將到倫敦旅遊，問我關於米其林（港譯「米芝蓮」）餐廳的情報，就讓我來一次英格蘭三星 米其林餐廳巡禮吧。

今年全國共有八間三星米其林餐廳，其中有一間是我最不願意推薦，但餐廳名字卻是最響噹噹最多港人認識的，那是Restaurant Gordon Ramsay。

餐廳面積太狹小了，我的椅背正好貼著鄰桌客人的椅背，如果坐靠牆角的客人需要離座去洗手間的話，最少要勞煩兩個人站起來讓她勉強通過，太不自在了。名廚Clare Smyth當主廚的年代，菜式經常有驚喜，但自從Clare自立門戶之後，這間餐廳的出品便變得平凡了。

餐廳環境最富麗堂皇，第一次走進去的客人無不會發自心底的「嘩」一聲的，是Sketch（The Lecture Room & Library），其tasting menu卻是華而踏實，絕對不會有吃過後不曉得吃過什麼的迷惘。

八間三星米其林當中有兩間是女將主理的，分別是Core by Clare Smyth和Helene Darroze。前者是唯一走casual路線的，不設dress code，我每次到Core都會碰見特別多衣飾時尚 的年輕人，但對於喜歡打扮高貴的紳士淑女們，法國高級餐廳Helene Darroze就較為適合。

跟Helene Darroze同樣位於五星級酒店裡的Alain Ducasse，單是名氣已教你肅然起敬了，食物怎會輸？不過就吃得較拘謹，偶爾嚇嚇有錢人就算了吧！

去年跑到老遠的Cartmel品嘗L'Enclume的美食，卻有點失望，味道太重了，已吃不到食材原有的鮮味。Bray的The Waterside Inn卻是我的至愛，從來不會讓我失望，而Fat Duck更是一生中最少要品嘗一次。