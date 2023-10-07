古諾（Charles Francois），是19世紀法國作曲家，父親是著名雕塑家，而他自幼跟隨母親學鋼琴，曾在巴黎任教堂管風琴師和歌隊指揮。1836年進入巴黎音樂學院。21歲時他以康塔塔《斐爾南德》（Fernand）獲羅馬作曲大獎，得以公費在羅馬學習三年，此間他接觸到大量基督教和非基督教藝術，其後更譜寫大量宗教作品。

33歲開始，古諾致力於歌劇 創作，一生寫了12部歌劇，這些作品高下不一，令他名垂後世的是他在41歲時改編德國 大文豪歌德創作的《浮士德》令詩劇，他採用了現實主義的風格，以及豐富多變而又自然流暢的手法，將對白改為朗誦調，並增添了芭蕾舞場面，大受歡迎。

筆者有幸，曾在澳門 國際音樂節觀賞古諾的歌劇作品《浮士德》五幕劇。英國文豪蕭伯納，曾如此評述古諾這部歌劇作品：「在皇家歌劇院演出的歌劇，再也沒有比這部作品更好的了」。蕭翁此語並非誇大其詞，因為他曾在15年之間，看過90次以上古諾《浮士德》的現場演出，而筆者只是首次觀賞，希望也能分享蕭翁所得啟示的九十分之一吧!

歌德原著的《浮士德》，述說著赤裸裸的人性，探討著生命、道德和愛情的價值。「浮士德」的拉丁文是Faustus，原意是「幸福」。在西方文學，浮士德是個極聰明的人，而在德國民間傳說，確有浮士德其人，是個會魔法的煉金術師，學問淵博，但品德不好，因而聲名狼藉。

16世紀時，與莎士比亞齊名的英國劇作家馬洛(Christopher Marlowe)，也曾演譯浮士德的故事，他與魔鬼梅菲斯特（Mephistophilis）訂立了契約，出賣靈魂，享受超自然的能力，功成名隨，享受罪中之樂，最後契約終滿，以慘死收場。