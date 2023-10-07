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意外成常態？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

根德園幼稚園宣布，明年新學年將停止接收K1學生，三年後全校將會停辦的消息。我感到震驚！這間名校幼稚園的學位不是向來出了名要「打崩頭」才能取得的嗎？怎會突然宣布結業？

根德園從來都是我們九龍區家長最心儀的其中一間幼稚園，論私下排名，一定是列為首三名志願。若孩子僥倖被錄取，距離入讀名校小一又邁進一大步，誰都知道根德園畢業生是香港各大名校的寵兒呢。

想當年，我也曾帶著兒子考讀根德園幼稚園，為了讓小兒提早熟悉環境，於面試前一周，我已拖著他的小手在該校門外來回散步，好讓他增加對學校的親切感，從而減少當天怯場的機會。

誰知面試的早晨，根德園門外壓根兒是另一番景象，人聲鼎沸得像嘉年華，名貴房車泊滿每個角落，交通異常擠塞。眼前怎會同時間乍現那麼多「小花童」呢？領結西裝小紳士、飄紗長裙小仙女……我還是首趟見識名牌幼稚園的面試dress code呢。

小兒當天穿了他最感舒適的T恤、牛仔褲，我們母子隨著人群有秩序地排隊輪候面試。清楚記得那位老師很溫柔地問了一些常識問題，幸好小兒都能輕易作答。但最後一關卻冷不提防老師竟要求小兒即興唱歌，小孩呆住了，他從來都不喜歡當眾唱歌的呢，怎辦？

「嘻嘻，老師，請問可以背詩代替唱歌嗎？」老師爽快地答可以，於是小兒隨即揚聲朗誦：「床前明月光……」我對根德園的印象良好，因為該校老師給我的態度開明、處事富彈性的感覺。當天那位老師也是校方所指，接近退休年齡的三成員工之一嗎？

小兒後來幸運錄取，但最終沒有入讀，因為已決定選了另一間沒太多功課的。

面試 退休 香港

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