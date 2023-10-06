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香港生意4字訣

〈太平山下〉志堅
拉海納古鎮令人嚮往的露天食肆。（圖：作者志堅提供）
拉海納古鎮令人嚮往的露天食肆。（圖：作者志堅提供）

夏威夷茂宜島一場大山火，摧毀了整個拉海納（Lahaina）鎮，有一百多人罹難，令人震驚。這個海濱市鎮，有許多人之死，可能是為拯救家園而殉難，因為他們不願失去感情深厚的地方，就像我們誓死要保衛家國一樣。

今年2月中我參加夏威夷郵輪之旅，有幸上岸到拉海納鎮步遊，起初因天雨，期望不高，沒想到愈行愈有興趣，體會愈行愈深。整個市鎮可說是一個不平凡的古鎮，有上百年的歷史，居民有土著、日裔、華裔和白人，是一個多元的社區，具有濃厚的東方意味和本土的熱情，不像其他美國的市鎮。鎮上沒有高樓大廈，面對濱海大道的一面，全是商業古老單雙層的相連建築物，還有不同的顏色，充分表現它的特點。

步入建築物和商舖，發現樓中有樓，廊中有舖，裝飾保守，新舊交替，既有風格又有吸引力。出售的都是紀念品、手工藝品和飾物等，林林總總，各具特色，售價便宜，裡外同價，男女售貨員是老、中、青混合，熱情而笑臉迎人，給人好感，到處充斥貨品氣味，吸引顧客，人氣興旺，生意不俗。步進餐廳食肆，從裝修和擺設，古老中保持整潔，舒適怡人。從濃厚的食品氣味中，可以辨出他們餐飲的特色，令人垂涎。從他們的興旺，可見他們用心經營，回頭客人甚多，值得讚賞。

這次能親身體會古鎮，令我最感興趣的是，它的成功居然和香港有很大程度的相似；香港經商成功吸引顧客的四字祕訣是：平、老、香、旺。

「平」的意思是要定價合理、平宜，薄利多銷；「老」是長時間維持高品質，代表的品牌，愈老愈好，所謂老字號，用時間來建立口碑；「香」是長時間專營一個品種，透發貨品特有的氣味，增加顧客購買的意欲；「旺」是積聚人氣，用貨真價實的商譽，吸引舊雨新知，帶旺生意。香港經營成功的店舖如飲茶老字號的「蓮香樓」、著名方包的「嘉頓麵包」、著名海產乾貨的「上環海味舖」和著名皮蛋酸羌燒鵝的「鏞記燒鵝」等，都是其中的表表者。

回頭再說拉海納古鎮，它完全符合香港營商四字訣；那裡餐館的菠蘿燒烤肉香、樓內露天食肆，都令我特別回味。然而，這些美好值得留戀的一切，都在今年8月的一場無情山火燒毀……。即使將來重建，也不可能回復昔日的風味了，不禁令人萬分慨嘆。

不過，我絕對相信，拉海納災後超過萬名的倖存者，一定會重回他們這塊充滿感情的土地，因為這是他們永遠的家和故鄉。祈盼他們憑記憶和傳統的信念重建家園，我敢肯定新的拉海納鎮，一定比舊的拉海納鎮更好、更具活力。

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