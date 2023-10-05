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暮鼓晨鐘

〈六合飛翔〉岑逸飛

在佛教的叢林道場，黃昏擊鼓、清晨叩鐘以報時間，稱為「暮鼓晨鐘」，並以此勸人精進修持。其實這只是簡說，真正的做法，是每天清晨先叩鐘、後擊鼓；黃昏時則是先擊鼓、後叩鐘。

宋蘇軾有詩云：「暮鼓朝鐘自擊撞，閉門孤枕對殘缸。」(《書雙竹湛師房二首》)，這是蘇軾熙寧六年遊宿杭州廣嚴寺為住持湛師而作。

廣嚴寺內有竹林，因所生竹皆成雙成對，故又名雙竹寺。詩中寫夜宿寺院，僧人暮鼓晨鐘，參禪禮佛，詩人對此閉門不問，對著黯淡燈光，孤枕而眠，但多了一份悠閒，以有聲寫無聲。

至於擊鼓和叩鐘的功效有何不同？清晨叩鐘，是開靜；黃昏擊鼓，是止靜。有對聯曰：「晨鐘驚醒迷夢；暮鼓喚回覺心。」鐘聲與鼓聲不同，鐘聲悠遠，鼓聲穩重。鐘聲能使人警悟，發人省思；鼓聲則如天降甘霖，清風徐徐。

當然，鐘與鼓並不是佛教專用，中國古代早已有之。鐘是金石樂器，其特色是聲音宏亮，音質清脆，音色柔合，代表金石之聲。

鼓是革類樂器，以野獸皮革製成，平時可配合舞蹈節拍，作戰時可激勵士氣。由於鼓有共鳴作用，所以很早就被華夏祖先作為軍隊助威之用。

筆者偏愛鐘聲，也許與不少騷人墨客留下千古吟頌的名作多與鐘聲有關。印象最深刻的，要算是年輕時讀唐朝張繼的《楓橋夜泊》：「月落烏啼霜滿天，江楓漁火對愁眠；姑蘇城外寒山寺，夜半鐘聲到客船。」

其中的「夜半鐘聲」之說，歷代都有人討論。宋朝歐陽修曾有質疑，指稱：「句則佳也，其如三更不是撞鐘時。」但後來身為蘇州人的范成大則有考證，謂寒山寺確有半夜撞鐘習俗，謂之「定夜鐘」。

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