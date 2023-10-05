1960年代初，上海淮海電影院 放映香港 電影專場，一批由香港老牌明星傅奇、夏夢、石慧、張瑛、李香蘭等主演的1950年代香港電影「第七號司機」、「新婚第一夜」、「金瓶梅」輪番上映，在上海掀起一波「香港電影熱」。當年，我還是上海的一個中學生，也成了追港劇的小影迷。

其中一部電影「一板之隔」給我印象深刻，其故事情節至今讓我難以忘懷。這部反映香港小市民生活的影片，說的是在寸土寸金的香港，同居一戶的單身房客，他們的房間只隔一塊牆板。同在一個屋簷下，生活中發生衝突，2人一三五大吵、小吵則是天天有，隔板如隔山，矛盾不斷激化升級，真有點勢不兩立。但在好心人從中斡旋下，2人化干戈為玉帛，握手言歡，並拆除他們之間的牆板。

「一板之隔」是一個電影故事，萬萬沒想到，在現實生活中卻上演了「一板之隔」真實版悲劇。

8月23日，香港慈雲山發生一起雙屍命案，死者是慈正邨正旭樓上下層樓鄰居，一個已是85歲高齡的老婦，倒在血泊中，員警在老婦斃命現場發現涉案兇器；一個則為66歲老翁，疑似在自家房內自縊。老婦住15樓，老翁居14樓，樓上、樓下僅一板之隔。平時，一個敲打地板發出噪音，一個則不甘示弱，動用重物捅天花板，發出「篤篤篤」聲響回擊。如此「你來我住」響聲大作，「戲」愈演愈烈，以致投書也無濟於事，2人由怨而恨，最後釀成悲劇。

無獨有偶，隔天，美國佛羅里達州坦帕市也發生一起鄰居「奇案」，一棟公寓樓的樓上、樓下房客，也因一板之隔差點鬧出人命。

樓下華裔 李姓鄰居，一直埋怨樓上廁所馬桶發出剌耳的聲響，甚至打擾了他的睡眠。他多次發短信提出問題，可事情一直無法解決。一氣之下，他出了個怪招，利用自己「一技之長」悄悄跑到二樓，用針孔從門縫向鄰居家注射不明化學液體，以致二樓鄰居身體「洋相」百出，人無故頭暈、嘔吐、甚至流淚。

經監控攝像的畫面披露，才發現是樓下李姓鄰居下的「毒手」，警方已逮捕了李姓鄰居。

電影「一板之隔」告誡人們「遠親不如近鄰」，身為鄰居，抬頭不見低頭見，要及時卸除鄰里之間產生的隔閡，求同存異、互相體諒、結恩不結怨，快快樂樂過日子；人人爭當「好鄰居」，畢竟「家和萬事興」。