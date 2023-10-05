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荷蘭兩星米其林

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

在荷蘭阿姆斯特丹盡情吃街頭道地美食之餘，也預先安排了一餐重頭戲，到訪一間高級名店。

在眾多米其林（港譯「米芝蓮」）餐廳之中，這間餐廳特別吸引我的目光，因為他們只提供海鮮和蔬果，標明不供應肉類和乳製品。於是，我選了這間兩星米其林餐廳Restaurant Flore，它位於阿姆斯特丹市中心一間五星酒店Hotel De L’Europe裡。

與好友雙雙坐下來，我們不禁滿意地相視而笑，落地玻璃旁邊可以清晰地欣賞運河景色，太美了。笑容親切的帥哥侍應，立即搶了我們的注意力，他的個子這麼高，一雙眼睛像綠寶石，他的正職該是明星或模特兒吧！不是說笑的，這家餐廳的服務員全是俊男美女，讓人看了心曠神怡。

午餐只供應兩款選擇，海鮮或全素。不得不承認，我是小女人心態，既然兩者同樣是110歐元，當然是選海鮮套餐較划算吧！不過對於吃素的朋友來說，我敢肯定那款全素套餐必然會讓你讚聲不絕。

不記得吃了多少款精緻美食了，美女侍應走過來輕聲說：「我們邀請你們到廚房參觀。」設備先進的廚房裡，大概有五、六位帥哥廚師忙於工作，但個個都是會說笑的親善大使呢，逗得我和好友呵呵笑個不停，不知多高興。在廚房裡嘗了那味隱藏了25種蔬菜的精采菜式後，興高采烈地返回座位去。

回到酒店仍在回甘餘韻之際，赫然發現剛才在Flore廚房，柴娃娃拍的大合照裡，站於我們身旁的那位年輕人，正是大名鼎鼎的主廚Bas van Kranen，他以最新鮮的食材，煮出最簡單卻又不平凡的菜式，正是這位天才廚師的法則呢。

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