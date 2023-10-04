「搞活香港 夜市」是香港最近的熱門話題，港府使盡九牛二虎之力，都想搞活夜市，不惜動用公帑，資助民間搞各種夜市，甚至鼓勵餐廳、商場延長營業時間，希望能把香港搞「活」，結果似乎功效不大。

原因有點像盲人摸象，不得要領，用心雖好，卻白費心思。其實只要主政的官員多做點功課，請教上一輩的上下階層，情況可能會完全不同。

據我所知，搞活夜市的關鍵是「人」，即活動的群眾，而非「物」即售賣的東西。能否搞好夜市，要視乎兩者的配合，即售賣的東西要適合群眾的需求；不同類別的群眾，有不同的需求，如果能成功地掌握，夜市才可以發展。

一般而言，售賣東西愈合適，生意會愈好，否則便會乏人問津，吸引不到顧客，即使有人願意花大錢宣傳、提高品質及選擇，亦無補於事。因此，搞旺夜市要從研究民眾做起。

原本的香港人口結構和習性，根本很難構成夜市。長久以來，香港人口華洋各占一半，洋人屬社會高層，喜歡在周末、假期搞小圈子活動，他們活躍於港島半山區、中、上環一帶。

華人 分新舊兩派，前者是戰前從廣東遷居來的移民 ，多是白領打工仔和勞動階層，崇尚節儉，少有夜生活，集結在在灣仔、九龍旺角一帶；後者是原住民，多是歷代與內地貿易商人和漁民，性格保守，屬社會中層人士，喜歡家庭生活和早上活動，如飲早茶，根本無夜生活，集結在港島中、西環一帶。

自1950年香港注入大量內地新移民後，情況大變，原本寬鬆的華人區域擠爆，人口一下子增加了幾倍，完全改變了香港過去的結構和習性。

為免擠迫，夜間工餘之暇，會選擇外出活動，其中有兩類人士，一類是有消費能力，會找尋夜間消遣，舒緩壓力；另一類較貧困，想外出找些兼職或做地攤生意，幫助家計。消費和做地攤的兩類人在夜間配合起來，便形成了夜市。

就拿當年夜市繁榮的上環大笪地為例，說明這個事實。

當年居住在上環和西環的普通家庭成年人、長者，避免在家擠迫，喜歡在炎熱晚上飯後帶著兒孫前往海濱大道一帶散步乘涼，亦有人到海堤邊垂釣或在海旁榕樹下談天、奕棋，各適其所。後來聚集的人漸多，開始引來小販，售賣清涼小食，例如冰棒、生果和糖果等。

自從填海造地後，活動空間增大，容納的人變多，活動因而變得更多元，逗留時間也加長，於是有人聚眾談論時事或說書、有人聚眾賣武或賣藥，有人搞地攤遊戲吸引青少年，同時引來更多小販爭相做生意，賺取生活補貼。

攤檔也由小變大，由售賣冰凍零食變為熟食，例如豬紅、豬皮、蘿蔔、魷魚，甚至有東風螺供應。

後來因為受歡迎，甚至加設檯凳招呼大眾，規模擴大，入夜後更點上煤氣燈照明，吸引更多人群到來，生意愈做愈旺。地攤售賣的物品也更趨多樣化，都是些迎合群眾的物品，形成一個興旺的夜市，成為當年海旁的一個特色和中、下層人的好去處。

了解這夜市興旺的過程，不難窺見夜市的真正成因，足以給有意搞旺夜市者借鏡。