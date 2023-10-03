據報導，「香港 夜繽紛」活動於中秋節前後陸續推出，橫跨國慶、新年等節日，直至2024年初，內容涵蓋無人機表演、傳統燈會、煙火秀等。活動期間，部分博物館將在周五、周六及公眾假期延長營業時間。

香港推出此系列活動，其拉動經濟的用心不言而喻，對於香港市民，被三年疫情壓抑的消費熱情，逛街巿熱情將可能得到一次補償性的釋放；而對於大幅停滯了的旅遊業，也可能是一個有效的刺激驅動，相信有「東方之珠」之稱的香港，至少在這段時間會重現異彩。

得依山傍海亞熱帶海港城 市之利，香港的夜生活夜經濟一直是香港的優勢與特色之一，這從無數描寫香港現實生活的港版電影電視劇中充分可見。香港美稱「東方之珠」，在世人至少在我看來，最容易讓人想到的就是香港的夜生活場景。

以個人的經歷，每當離開香港一段時間，總會想念在港的日子，尤其想過一下香港的夜生活。

往往是，在美國加州灣區獨門獨戶，人口分散的環境下平靜生活了一段時間後抵港，當晚總是迫不及待的逛街市，或到維港背靠車流不息的鬧市，欣賞外港船隻的來往；或在入夜乘坐扯旗山的纜車，登頂俯瞰香港之夜景，觀賞熠熠閃爍的萬家燈火。然後於凌晨之前下山，吃消夜，直至凌晨。我認為，人生應該是有動有靜，時動時靜，動靜相宜，既有散漫的書齋生活，也有對酒當歌通宵熱鬧的縱情之夜。香港滿足了我所需要的後一種生活形態。

其實在我所認識的香港年輕人或偶爾赴港的外地人包括外籍人士，他們與我一樣，無一例外特別陶醉於香港的夜生活。認識一個德國 經營箱包的商人，他把設計好的箱包圖紙在內地訂製，貨在歐洲銷售。每年多次往來中歐兩地，每次往來他都會在香港停留幾天然後乘機兩地，在港期間必夜逛蘭桂坊，因為這位德國商人喜愛啤酒，在那裡他可以喝到正宗的德國產黑啤。他愛香港的夜晚，當然還有香港有豐富飲食及商品、便利的交通、國際化的城市環境。

我還發現，對許多人來說，入夜才是他們一天的開始。

世界皆認可，過去幾十年香港的夜市一直興旺，因為香港多少年來一直是世界公認的「最自由經濟體」，它作為一個面向世界背向中國的海港城市，人流資金流商品流暢旺，雖是彈丸之地，但做生意的老闆貨如輪轉財源廣進，打工者工作穩定賺得到錢，學生相信只要認真讀書就有希望未來可期，不論是生活在此地還是全世界各地的人，都對香港有信心。

我想這一切至關重要的是香港社會穩定，自由開放，具備了這一切條件，香港的「夜繽紛」才有內在驅動力，可持續長久。