西方人重法治，中國人則重德治。孔子在《論語‧為政篇土及：「道之以政，齊之以刑，民免而無恥；道之以德，齊之以禮，有恥且格。」

刑法之治只能達到嚇阻作用，而德治則是發自人民的內心，「有恥且格」之「格」，一般認為是指能自我反省而歸於正道之謂。

另外，國王之死，孟子認為是「聞誅一夫紂矣，未聞弒君也。」他亮出的是「道德之劍」而不是「法治之劍」，何況紂王也不是通過法律程序而死，而是自行步上鹿台自焚。基本上，中國古代沒有法治，只有刑政。

但孟子的「民貴君輕」觀點已刺痛了明太祖朱元璋，讓一個名為「劉三吾」的人將有關這類文字所刪去。《孟子》一書大約有3萬8000字左右，被朱元璋刪掉了其中1萬6000多字。

但正如孟子說的：「徒善不足以為政，徒法不能以自行」(《孟子·離婁上》)，這就體現了法的局限性，但另一方面，德治也需要與法治相輔相成，德治沒有法治，猶如沒有骨格，且很容易變成人治，統治者有德又如何？人治沒法長久，「其人存則其政舉，其人亡則其政息。」

中國古代帝王都叫「天子」，這與「君權神授」是異曲同工，是「君權天授」，不僅是君權視刑法如無物，甚至「刑不上大夫」，做官就享有特權。

時至今日，「天子」之名雖然沒有了，但「天子」意識的基因，恐怕仍然殘存，這就是為甚麼，今日中國仍要無時無刻宣揚來自西方的「法治精神」。

個人認為，西方的法治有如西醫，有數據、有分析，且有一套較可靠的治療方法；而中國的德治則如中醫，講求固本培源。人有病，或社會有病，最好還是中西醫合併，不可以偏廢。