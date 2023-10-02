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每當變幻時

〈太平山下〉鄭子

「懷緬過去常陶醉，一半樂事，一半令人流淚；夢如人生快樂永記取，悲苦深刻藏骨髓；韶華去，四季暗中追隨；逝去了的都已逝去，啊啊…常見明月掛天邊，每當變幻時，便知時光去」。

這是粵語流利曲「每當變幻時」的歌詞，原是香港電影的主題曲，電影被人遺忘了，但曲子卻流行起來，人人都會哼幾句，也是卡拉OK的飲歌(唱得最拿手的歌)。

曲詞寫得好，將人的悲歡喜樂全由變幻時光串連起來，平平常常的字句，道出深情。曲調輕快，是傷感，也有陶醉，將感情調染到無法抗拒的深層次。填詞人盧國沾的作品甚多，「每當變幻時」是經典之作。

在網上看到好幾個版本，我最愛的是泰迪羅賓那個版本，歌者是一個成功音樂人，身體有缺陷但無懼，用心去創作追求，本身就是勵志的故事。他略帶沙啞的音調，唱出滄桑，叫人回味無窮。薰妮的也不錯，許冠傑捉錯用神唱起來像唱「半斤八兩」似的。

順便也說說歌曲的背景音樂，泰迪羅賓版是用香港半世紀來的日常生活，天星小輪、古舊還有拖卡的電車、中式帆船、排隊輪水、小孩幫手穿膠花賺錢等，都叫人回味，與音樂歌聲配合得天衣無縫。

最不喜歡音樂背景中那些歌星、明星特寫的大頭照，個個裂開嘴笑，個人覺得毫無美感，真想立刻關機。

香港

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